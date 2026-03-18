Au fond du trou moralement depuis le début de l’année, CJ Egan-Riley a été la surprise d’Habib Beye dans le onze de départ de l’OM contre Auxerre (1-0). Il pourrait profiter de l’opération de Nayef Aguerd pour enfin s’imposer à Marseille.

Ça a été la grosse surprise de la composition d’Habib Beye vendredi dernier pour la réception de l’AJ Auxerre (1-0) au Vélodrome : la titularisation de CJ Egan-Riley n’avait été prévue par personne. Même en l’absence de Nayef Aguerd, opéré de sa pubalgie et out deux mois, ainsi que de Leonardo Balerdi, une charnière Benjamin Pavard-Facundo Medina s’imposait à tous. Mais pas à l’entraîneur de l’OM, qui a préféré aligner l’Argentin dans le couloir gauche et relancer l’Anglais. Et le terme « relancer » s’applique vraiment à son cas, tant le joueur était au fond du trou.

Egan-Riley « a eu du mal à supporter son quotidien »

Egan-Riley n’avait plus été aligné depuis le 4 janvier et une prestation calamiteuse contre le FC Nantes (0-2). Après ça, Roberto De Zerbi a décidé de le mettre au placard et de ne plus le faire jouer. L’Equipe, qui lui consacre un article, explique que l’Anglais « a parfois eu du mal à supporter son quotidien ». Au club, on préfère souligner que « sa condition physique n’était pas toujours optimale » et « qu’il ne donnait tout pas assez pour chambouler la hiérarchie ». Mais à son arrivée, Habib Beye a rebattu les cartes, remettant les joueurs sur un pied d’égalité. Egan-Riley a su saisir sa chance pour décrocher une titularisation contre l’AJA.

Reste que sa prestation, vendredi dernier, n’a pas été très rassurante, même si elle peut s’expliquer par sa longue absence. L’Equipe explique qu’avec lui, l’OM a « saisi une opportunité de marché » même si ce recrutement a été facilité par le fait qu’il n’y avait pas un grand intérêt pour lui en Premier League. On devine à travers les lignes que CJ Egan-Riley est loin du futur grand joueur annoncé à son arrivée…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)