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FRANCE

OM : Beye a relancé un joueur proche du burnout

Par Raphaël Nouet - 18 Mar 2026, 05:00
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Habib Beye donnant des consignes lors du match contre l'AJ Auxerre.
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Au fond du trou moralement depuis le début de l’année, CJ Egan-Riley a été la surprise d’Habib Beye dans le onze de départ de l’OM contre Auxerre (1-0). Il pourrait profiter de l’opération de Nayef Aguerd pour enfin s’imposer à Marseille.

Ça a été la grosse surprise de la composition d’Habib Beye vendredi dernier pour la réception de l’AJ Auxerre (1-0) au Vélodrome : la titularisation de CJ Egan-Riley n’avait été prévue par personne. Même en l’absence de Nayef Aguerd, opéré de sa pubalgie et out deux mois, ainsi que de Leonardo Balerdi, une charnière Benjamin Pavard-Facundo Medina s’imposait à tous. Mais pas à l’entraîneur de l’OM, qui a préféré aligner l’Argentin dans le couloir gauche et relancer l’Anglais. Et le terme « relancer » s’applique vraiment à son cas, tant le joueur était au fond du trou.

Egan-Riley « a eu du mal à supporter son quotidien »

Egan-Riley n’avait plus été aligné depuis le 4 janvier et une prestation calamiteuse contre le FC Nantes (0-2). Après ça, Roberto De Zerbi a décidé de le mettre au placard et de ne plus le faire jouer. L’Equipe, qui lui consacre un article, explique que l’Anglais « a parfois eu du mal à supporter son quotidien ». Au club, on préfère souligner que « sa condition physique n’était pas toujours optimale » et « qu’il ne donnait tout pas assez pour chambouler la hiérarchie ». Mais à son arrivée, Habib Beye a rebattu les cartes, remettant les joueurs sur un pied d’égalité. Egan-Riley a su saisir sa chance pour décrocher une titularisation contre l’AJA.

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Reste que sa prestation, vendredi dernier, n’a pas été très rassurante, même si elle peut s’expliquer par sa longue absence. L’Equipe explique qu’avec lui, l’OM a « saisi une opportunité de marché » même si ce recrutement a été facilité par le fait qu’il n’y avait pas un grand intérêt pour lui en Premier League. On devine à travers les lignes que CJ Egan-Riley est loin du futur grand joueur annoncé à son arrivée…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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