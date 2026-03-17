Habitué à nuire à l’OM, le président du LOSC, Olivier Létang, a trouvé un moyen d’humilier le club provençal en dévoilant son résultat financier de la saison passée, à l’opposé de celui des Phocéens.

Cela fait déjà plusieurs saisons qu’Olivier Létang s’est mis en tête de porter préjudice à l’OM. Adversaire déclaré de Pablo Longoria à la Ligue, le président du LOSC, très proche du PSG, où il a travaillé par le passé, ne manque jamais une occasion de s’opposer aux Phocéens. En plus de les allumer par médias interposés, il avait au cœur d’une grosse polémique l’an dernier, lors du match de Coupe de France, en étant moins sanctionné que Medhi Benatia alors que lui avait menacé le quatrième arbitre. Pour cette semaine, il s’oppose à la programmation d’OM-LOSC à 17h15, au motif que le bus de son équipe sortira du stade une fois que le résultat des élections municipales sera tombé…

82 M€ de solde positif pour les Dogues contre -105 M€ à l’OM

Mais ce mardi, Olivier Létang a trouvé un meilleur moyen de nuire à l’OM ! Pour cela, il a dévoilé le résultat financier du LOSC pour la saison passée. Selon La Voix du Nord, les Dogues affichent un solde positif de 82 M€. A mettre en parallèle avec les -105 M€ de l’OM… Bien sûr, le président nordiste n’avait sans doute pas la volonté première de faire du tort à son adversaire du week-end en dévoilant ces chiffres à cinq jours du choc au Vélodrome. Mais au niveau du timing, il ne pouvait pas faire mieux…

La Voix du Nord précise que ce résultat exceptionnel du LOSC est le fruit de grosses économies salariales réalisées notamment avec les départs d’Angel Gomes (en fin de contrat) à l’OM, de Jonathan David et Edon Zhegrova, également en fin de contrat et suivis par les Phocéens…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)