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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Le mercato n’a même pas commencé que l’OM sort déjà le chéquier. Avec 40 millions d’euros engagés pour trois dossiers, Frank McCourt passe à l’offensive.

L’OM n’attend pas l’été pour frapper. En coulisses, le club marseillais a déjà activé plusieurs dossiers majeurs, avec une stratégie claire : sécuriser rapidement des joueurs ciblés… et envoyer un signal fort au marché. Premier dossier bouclé : Hamed Junior Traoré.

Selon La Provence, toutes les conditions sont désormais réunies pour lever son option d’achat auprès de Bournemouth. Montant de l’opération : 8 millions d’euros. Une somme jugée abordable pour un joueur qui a convaincu en interne. Mais ce n’est que le début. Car comme l’a révélé Massilia Zone, l’OM s’apprête à investir massivement sur plusieurs dossiers déjà bien avancés.

3 dossiers bouclés pour 40 M€ !

Au total, ce sont près de 40 millions d’euros qui devraient être déboursés uniquement pour lever des options d’achat. Dans le détail, Facundo Medina représente le plus gros investissement avec 18 millions d’euros. Un renfort défensif de poids, très apprécié pour sa solidité et son agressivité. Autre opération importante : Timothy Weah. L’international américain devrait coûter 14 millions d’euros, confirmant la volonté de Marseille d’apporter de la vitesse et de la percussion sur les côtés.

Trois joueurs, trois profils ciblés… et déjà une enveloppe XXL. Ce mercato anticipé traduit une ambition claire du club olympien. Soutenu par Frank McCourt jusqu’en fin de saison, Medhi Benatia semble décidé à construire un effectif compétitif le plus tôt possible, notamment pour répondre aux exigences fixées par Habib Beye. Le message est limpide : l’OM ne veut plus subir et écarter toute rumeur de vente. Avis aux amateurs.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France