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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Courtisé par l’OL dans l’optique du prochain mercato Jonathan David (26 ans) pourrait quitter la Juventus Turin… qui cible Gonçalo Ramos (PSG) en cas de départ de l’international canadien cet été.

Le mercato estival pourrait provoquer un véritable jeu de chaises musicales entre plusieurs grands clubs européens. Au cœur de ce scénario : Jonathan David, courtisé par plusieurs formations, dont l’OM et l’OL.

Selon Tuttosport, l’OM, notamment, garde un œil attentif sur la situation de l’attaquant canadien. Une qualification en Ligue des champions pourrait pousser le club marseillais à renforcer fortement son secteur offensif et Jonathan David apparaît comme un profil particulièrement séduisant.

L’OM et l’OL surveillent David

Mais le dossier est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Selon le média italien RadioRadio.it, la Juventus envisage déjà plusieurs scénarios pour remodeler son attaque. Le club turinois cible deux attaquants du PSG : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le profil de Gonçalo Ramos plaît particulièrement à la Vieille Dame. L’ancien buteur du Benfica Lisbonne pourrait se voir offrir un statut de titulaire indiscutable, avec l’objectif de devenir l’un des hommes forts de l’attaque turinoise. Son profil de finisseur est jugé compatible avec les jeunes talents de l’effectif comme Kenan Yıldız ou Francisco Conceição.

La Juve cible Ramos pour le remplacer !

Problème : le PSG ne souhaite pas entendre parler d’un prêt. Pour recruter Gonçalo Ramos, la Juventus devra payer un transfert sec, estimé à au moins 50 millions d’euros. Et c’est là que le dossier Jonathan David entre en jeu. Si la Juventus parvient à recruter un nouvel attaquant à Paris, elle pourrait alors ouvrir la porte à un départ de l’ancien buteur du LOSC. Une situation qui arrangerait notamment l’OL.

Le club lyonnais, qui s’intéresse de près à Jonathan David, pourrait alors tenter un prêt, une formule plus accessible que le transfert sec demandé par la Juventus. Car la valeur de l’attaquant canadien reste élevée, estimée à au moins 30 millions d’euros. Autrement dit, un transfert de Gonçalo Ramos vers Turin pourrait déclencher un effet domino sur le marché des attaquants. Et dans ce scénario, l’OM et l’OL resteront très attentifs à l’avenir de Jonathan David.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League