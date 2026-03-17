La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé par la Juventus Turin, le milieu de l’OM Pierre-Emile Hojbjerg est en concurrence avec l’un de ses anciens coéquipiers en Provence…

Sous contrat pour encore deux ans, Pierre-Emile Hojbjerg n’est pas certain d’enchaîner une troisième saison à l’OM. Le milieu de terrain danois a cristallisé les critiques ces dernières semaines, notamment pour son manque d’influence sur le terrain lors des déroutes à Bruges (0-3), Paris (0-5) ou lors des nuls décevants contre le Paris FC (2-2) ou Strasbourg (2-2). Il lui est également reproché une certaine lenteur dans le jeu et une incapacité à briser les offensives adverses. Bref, beaucoup de critiques pour un joueur qui était venu pour le projet mené par Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria. Deux sont déjà partis, le troisième devrait s’en aller en juin…

Koné plaît à la Juventus et à l’Inter

Même s’il bénéficie de la confiance d’Habib Beye, qui lui a d’ailleurs confié le brassard, Hojbjerg pourrait être tenté de mettre les voiles en juin. Surtout que la Juventus Turin le suit depuis plusieurs mois déjà et voulait même le recruter cet hiver. Mais, selon Nicolo Schira, un ancien partenaire marseillais serait en concurrence avec le Danois ! Il s’agirait d’Ismaël Traoré, qui a fait un petit tour de six mois à l’OM la saison dernière avant d’être pris en grippe par Roberto De Zerbi, de manquer de se battre avec lui à un entraînement et d’être envoyé en prêt à Rennes à partir de janvier puis à Sassuolo l’été dernier !

Très satisfaits des services du Canadien, les Vert et Noir ont levé son option d’achat dès le 2 février, versant 10 M€ à l’OM, qui a ainsi récupéré sa mise initiale. Koné a brillé en Serie A cette saison et tapé dans l’œil de la Juventus mais également de l’Inter Milan. Il est plus jeune qu’Hojbjerg (23 ans contre 30 ans), a priori moins cher (14 M€ selon Transfermarkt contre 18) et il connaît déjà le Calcio. Autant d’arguments qui pourraient s’avérer décisifs.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)