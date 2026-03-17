Si la présence de Zinédine Zidane avec les joueurs de l’OM au padel a fait son petit effet, ce lundi, un détail n’est pas passé inaperçu sur le cliché de groupe.

L’OM a surpris tout le monde ce lundi après-midi. Après deux jours de repos suite au succès laborieux contre Auxerre (1-0), les joueurs ont troqué la pelouse pour le padel. Une activité ludique, organisée par Habib Beye, et qui a permis à Zinédine Zidane de se rapprocher du groupe. Mais sur le cliché publié par le club, un détail a immédiatement attiré l’attention : Quinten Timber était en tenue de ville et n’a donc pas participé à la séance avec ses coéquipiers.

« Timber n’est pas en tenue de sport »

Cette absence a fait réagir les supporters sur les réseaux sociaux. Pour certains, c’est un signal inquiétant. Timber sort d’une luxation de l’épaule et reste un joueur clé de l’OM. Sa non-participation pourrait être une précaution avant la réception du LOSC dimanche à 17h15, mais elle alimente les spéculations. « Jouer au padel quand tu as une épaule fragile, c’est pas simple », note Nico Ménard. Bastien Cordoleani renchérit : « Il est bien gentil Zizou, mais moi ce qui m’obsède, c’est que Timber n’est pas en tenue de sport. »

Un signe de précaution plus que d’inquiétude ?

D’autres voient le côté positif de la situation. Économiser ses efforts peut permettre à Timber d’être pleinement opérationnel pour les prochaines échéances et éviter tout risque de récidive avant un match crucial pour les ambitions européennes de l’OM. Le joueur reste un élément précieux, capable d’apporter sa solidité athlétique et sa qualité technique au milieu marseillais. La décision finale sera connue vendredi, lors de la conférence de presse de l’OM. Pour l’instant, ce cliché intrigue et laisse planer le doute.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France