Trois jours après leur victoire sur Auxerre (1-0), les joueurs de l’OM ont passé l’après-midi avec Zinédine Zidane… pour jouer au padel !

Après deux jours de repos suite à leur très laborieux succès contre Auxerre (1-0) au Vélodrome, les joueurs de l’OM ont repris l’entraînement aujourd’hui. Mais Habib Beye leur avait concocté une surprise. Cet après-midi, ils n’ont pas eu une séance classique. Ils sont allés jouer au padel ! Et pas avec n’importe qui puisque, comme le montre une photo diffusée par l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux, Zinédine Zidane leur a tenu compagnie ! Le champion du monde 98 n’a visiblement pas joué puisque sur le cliché, on le voit en tenue de ville.

Beye continue de travailler la cohésion

Cet après-midi padel prouve qu’Habib Beye continue de travailler sur la cohésion au sein de son groupe. Il avait déjà emmené ses joueurs en Espagne pour un stade plusieurs jours entre la défaite à Brest (0-2) et le succès sur Lyon (3-2). Il continue les ateliers pour tenter de resserrer les liens entre ses joueurs. Ce qui interroge forcément car ce genre de pratique est censée avoir lieu durant l’intersaison… A moins qu’il ne s’agisse de faire retomber la pression, très forte à Marseille depuis deux mois et qui s’est encore accentuée avec l’élimination de la Coupe de France il y a bientôt deux semaines.

L’OM aborde deux matches très importants pour sa fin de saison, avec la réception de Lille dimanche et avant le déplacement à Monaco début avril. S’il sort indemne de ces deux batailles face à des rivaux pour l’Europe, il pourra raisonnablement rêver à une deuxième qualification consécutive pour la Champions League.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)