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FRANCE

OM : Di Méco vole au secours de Beye

Par Raphaël Nouet - 16 Mar 2026, 18:59
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Eric Di Méco lors du relais de la Flamme Olympique il y a deux ans.
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Pour Eric Di Méco, ce n’est pas grave si l’OM version Habib Beye gagne en jouant mal. L’essentiel est de se qualifier pour la prochaine Champions League.

Vendredi soir, les tribunes du Vélodrome étaient clairsemées. L’OM a annoncé un peu plus de 55.000 spectateurs présents mais, dans les faits, s’il y en avait plus de 40.000, c’était un miracle. Et les malheureux ont assisté à une purge d’une rare faiblesse. Handicapés par la grève des supporters autant que par le schéma de l’AJ Auxerre, les Olympiens n’ont rien réussi de bon. Ça a été mieux après la pause et Amine Gouiri a fini par marquer l’unique but de la partie à la 79e mais cette prestation très poussive a soulevé des interrogations sur Habib Beye. Car si les résultats sont au rendez-vous en Ligue 1 (3 victoires de suite), la manière déçoit énormément.

« Le principal pour l’OM, c’est de finir dans les trois premiers »

Mais pour Eric Di Méco, l’essentiel est ailleurs : « Vous ne vous rendez pas compte de la situation du club s’il ne veut pas aller en Champions League. Tous les paris des dernières années, c’est pour aller en C1 ! Le problème, c’est qu’en voulant jouer, tu prends deux buts par match et tu n’y vas pas, en Champions League ! De Zerbi, il a tout essayé, il n’y est pas arrivé et il a été critiqué. En fait, on critique tout le temps ! Beye, il arrive, il prend six buts en trois matches. Quand tu vois ses défenseurs centraux comment ils défendent… Entre leur naïveté, leur mental, il sait qu’il doit faire quelque chose. Donc, il préfère assurer et gagner petitement. La saison prochaine, s’il y a Champions League, il pourra avoir son effectif et imposer sa tactique. Et là, on pourra le juger. Le principal pour l’OM, c’est de finir dans les trois premiers ».

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C’est plutôt bien parti, même si les deux prochains matches seront révélateurs de la capacité de cet OM à terminer sur le podium. Si les Phocéens battent Lille dimanche au Vélodrome et ramènent un résultat de Monaco la semaine suivante, ils pourront y croire. Sinon, les doutes referont surface…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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