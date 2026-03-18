Auteur d’une première saison très décevante sous le maillot de l’OM, Facundo Medina n’a pas été convoqué pour les deux prochains matches de l’Argentine, alors que Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli, oui.

Prêté par le RC Lens avec option d’achat obligatoire de 18 M€, Facundo Medina était censé apporter de la niaque à une défense de l’OM qui en manque depuis trop longtemps. Mais entre les blessures, les changements incessants de système et un manque de confiance général, l’Argentin est très loin du compte. Vendredi dernier, contre Auxerre (1-0), il a fait ce qu’il a pu dans un rôle de latéral gauche coulissant dans l’axe en phase offensive pour lequel il n’est guère à l’aise. Habib Beye tente de redonner confiance à ses joueurs en général et à lui en particulier mais la mission est compliquée. Et voilà qu’un coup dur vient de frapper Medina.

Pas convoqué en sélection argentine

Ce coup dur, c’est la divulgation des joueurs retenus par le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, pour les deux prochains matches des champions du monde. Geronimo Rulli en est, Leonardo Balerdi aussi mais pas Facundo Medina ! Ce qui est assez incompréhensible car, au niveau des performances, ses deux coéquipiers de l’OM ont été aussi mauvais que lui ces derniers temps ! En outre, cette absence dans l’avant-dernière liste avant la Coupe du monde n’est pas bon signe. Alors qu’il tente de revenir à son meilleur niveau, comment Medina va-t-il encaisser la nouvelle ?

Ce coup dur tombe d’autant plus mal que, dimanche, l’OM jouera un match très important contre le LOSC. En l’absence de Nayef Aguerd, opéré d’une pubalgie et vu qu’il ne fait visiblement pas trop confiance à Emerson Palmieri, Habib Beye n’a pas trop de choix pour composer sa défense. Medina devrait être titulaire, en espérant qu’il ait retrouvé ses esprits !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)