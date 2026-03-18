Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Longtemps ferme sur sa volonté de ne pas vendre, Frank McCourt change de ton. En interne, l’OM prépare déjà l’arrivée d’investisseurs… avec une issue qui pourrait aller bien plus loin.

Le flou s’installe à Marseille et il n’a jamais été aussi épais. Officiellement, Frank McCourt continue de marteler que l’OM n’est pas à vendre. Mais dans les coulisses, la réalité serait tout autre : le club phocéen s’ouvre désormais clairement à l’arrivée de nouveaux investisseurs.

« Ce qui est sûr, c’est que l’OM cherche des investisseurs »

Présent sur le plateau de Football Club de Marseille, Alexandre Jacquin, journaliste à La Provence, a levé le voile sur la situation actuelle : « Je me mets à la place des fans. Que veut Frank McCourt aujourd’hui ? Aujourd’hui, ça bricole en attendant de nouveaux investisseurs. (…) Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que l’OM cherche des investisseurs partenaires. Pas pour prendre le pouvoir mais… Aujourd’hui, le discours de ‘je ne veux pas vendre’ n’est plus aussi vindicatif ».

Un changement de ton loin d’être anodin. Car derrière cette ouverture du capital à l’OM se cache une réalité bien plus stratégique : préparer une transition en douceur. Si ces investisseurs sont, dans un premier temps, appelés à entrer minoritairement, la porte n’est plus fermée à une prise de contrôle à moyen terme.

Une autre bataille a commencé

Dans le même temps, l’instabilité en interne se confirme. Après le départ de Pablo Longoria, Alban Juster assure l’intérim à la tête du directoire, sans qu’un remplaçant ne soit nommé dans l’immédiat. Un choix qui traduit une forme d’attentisme en haut lieu, le club préférant temporiser avant de clarifier son projet global. Résultat : l’OM avance dans un brouillard quasi total. Entre incertitudes financières, négociations en cours et stratégie floue, tout semble indiquer que les grandes décisions sont suspendues à l’arrivée de nouveaux partenaires.

Et un élément change tout : selon la presse locale, si ces investisseurs souhaitent aller plus loin et prendre les commandes de l’OM, Frank McCourt ne s’y opposerait pas. Une bascule majeure, impensable il y a encore quelques mois. Dans ce contexte incertain, le sportif reste pourtant une priorité immédiate. Les hommes d’Habib Beye devront rester concentrés pour accrocher une qualification en Ligue des champions, essentielle pour l’avenir économique du club. Mais en coulisses, une autre bataille semble avoir déjà bel et bien commencé.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France