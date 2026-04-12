Stade Rennais, OM : Franck Haise frappe fort à Rennes, Habib Beye grince des dents !

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Le Stade Rennais est lancé dans le sprint final. Mais derrière cette remontée impressionnante, un contraste saute aux yeux : l’impact immédiat de Franck Haise, là où Habib Beye n’avait pas trouvé la solution.

Haise change tout : Rennes retrouve enfin son efficacité

Il aura fallu peu de temps pour voir la différence.

Depuis l’arrivée de Franck Haise, le Stade Rennais affiche un tout autre visage. Plus tranchant, plus cohérent, mais surtout beaucoup plus efficace dans les moments clés. La victoire contre Angers (2-1) en est encore la preuve : Rennes sait désormais gagner, même sans dominer outrageusement.

Avec cinq victoires sur les sept derniers matches de Ligue 1, le club breton s’est totalement relancé. Mieux encore, il est revenu à seulement deux points de Marseille, relançant complètement la course au podium.

Ce qui frappe, c’est cette impression de maîtrise retrouvée. Rennes ne subit plus son championnat, il l’impose.

Franck Haise a rapidement installé ses principes : un bloc plus compact, des transitions plus rapides et surtout une projection offensive beaucoup plus directe. Résultat immédiat : une équipe libérée et dangereuse.

Une statistique accablante pour Beye

Mais le véritable choc vient des chiffres.

Depuis le départ d’Habib Beye, le Stade Rennais a inscrit 18 buts en championnat. Sur cette période, aucune équipe ne fait mieux en Ligue 1, à égalité avec Monaco.

Un chiffre qui en dit long.

Car il met en lumière une réalité difficile à ignorer : Rennes n’arrivait pas à exploiter son potentiel offensif auparavant. Là où l’équipe semblait parfois stérile, elle est aujourd’hui devenue l’une des attaques les plus prolifiques du moment.

Le contraste est brutal.

Sous Franck Haise, les mêmes joueurs semblent transformés. Les circuits offensifs sont plus fluides, les prises d’initiative plus nombreuses et la confiance offensive totalement retrouvée.

Estéban Lepaul incarne parfaitement ce renouveau. Plus influent, plus décisif, il profite d’un système qui valorise davantage ses qualités.

Un duel à distance qui tourne à l’avantage de Haise

Impossible de ne pas y voir une forme de comparaison directe.

Habib Beye, désormais sur le banc marseillais, observe à distance la montée en puissance de son ancien club. Et le timing rend le contraste encore plus marquant.

D’un côté, Rennes enchaîne, marque et gagne en confiance. De l’autre, la pression reste forte à Marseille dans la course au podium.

Et surtout, les Bretons ne sont plus qu’à deux points de l’OM.

Ce face-à-face indirect donne une dimension supplémentaire à cette fin de saison. Chaque résultat rennais renforce l’idée que le changement d’entraîneur a été un tournant majeur.

Rennes relance totalement la course au podium

Aujourd’hui, le Stade Rennais n’est plus un outsider discret.

Avec sa dynamique actuelle, son efficacité offensive retrouvée et un Franck Haise déjà déterminant, le club breton s’impose comme un candidat crédible au podium.

Le plus impressionnant ? Cette sensation que Rennes peut encore faire mieux.

Si la tendance se confirme, les prochaines semaines pourraient définitivement valider le pari rennais… et rendre le contraste avec le passage d’Habib Beye encore plus marquant.