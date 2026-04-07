Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Vainqueur de ses sept derniers matches de L1, l’AS Monaco réalise une remontée au classement incroyable. Et cela s’explique par une domination physique. Menés à Lens (3-2) et à Lyon (2-1) mais vainqueurs malgré tout, dominés par le PSG (3-1) et l’OM (2-1), les Asémistes ont réussi à s’en sortir à chaque fois. Parce qu’ils font la différence en fin de match, selon leur entraîneur, Sébastien Pocognoli : « Nous sommes en train de grandir physiquement. De manière globale, mes joueurs sont bien en jambes et cette série positive donne un boost mental. Pour moi, le mental est coordonné avec le physique. Si nous sommes dans une bonne « vibe », il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ».

RC Strasbourg : Dortmund vise Moreira

Selon SkySport, le Borussia Dortmund viserait deux jeunes joueurs de Ligue 1, le défenseur du Stade Rennais Abdelhamid Ait-Boudlal (19 ans) et le milieu offensif du RC Strasbourg Diego Moreira (21 ans). Deux pistes compliquées car le SRFC compte sur son jeune joueur alors que le Racing réclamerait entre 30 et 40 M€ pour libérer son piston belge, acheté seulement 8,5 M€ il y a deux ans…

LOSC : Bouaddi trop tendre pour les Bleus ?

Impressionnant avec les Dogues, Ayyoub Bouaddi peut-il être convoqué par Didier Deschamps et participer à la Coupe du monde avec les Bleus ? Christophe Dugarry n’y croit pas du tout : « Il a encore beaucoup de progrès à faire. C’est un joueur d’avenir, mais il y a une différence de niveau colossale. Aujourd’hui, il n’a rien a faire dans cette équipe de France. Les horizons sont bouchés, la sélection est faite ».

FC Lorient : Dieng bat des records, Pantaloni va partir

Buteur face au Paris FC (1-1), Bamba Dieng a inscrit son 8e but de la saison en Ligue 1, battant ainsi son record personnel. L’attaquant du FC Lorient a aussi marqué à 13 reprises lors des 15 derniers matches de son équipe. Nul n’a fait mieux en France sur la période. De quoi le rapprocher de son rêve de disputer la Coupe du monde avec le Sénégal. Et d’un possible transfert en fin de saison dans un club plus huppé…

Par ailleurs, on a appris qu’Olivier Pantaloni, en fin de contrat, ne va pas prolonger. Yannick Cahuzac devrait également s’en aller. Les Merlus devront se chercher un nouveau staff cet été !