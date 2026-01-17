RC Lens Mercato : la piste d’un attaquant de Ligue 1 finaliste de la CAN refait surface

Le mercato se terminera le 2 février et le RC Lens devrait rester assez calme, mais la piste Krépin Diatta a refait surface. L’ailier sénégalais, dont la situation à Monaco attire les convoitises, se retrouve au centre d’un jeu de stratégie qui anime le marché français et européen. Entre opportunité de marché et priorité à la stabilité, la direction lensoise peut se poser la question alors que la concurrence s’annonce féroce.

Krépin Diatta bientôt sur le départ ? Les clubs qui s’activent

À bientôt 27 ans, Krépin Diatta semble arrivé à un tournant avec l’AS Monaco. Après une phase de progression fulgurante depuis Sarpsborg puis Bruges, le joueur voit sa valeur oscillant autour de 13 millions d’euros. Si son contrat court jusqu’en 2026, cette saison l’a vu moins utilisé : douze matchs, deux passes décisives, temps de jeu en baisse. Cette situation attise les intérêts.

Sur le marché, de nombreux clubs voient l’opportunité. Selon Ekrem Konur, plusieurs formations grecques et turques – PAOK, Olympiacos, Panathinaikos, ainsi que Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, et Trabzonspor – se positionnent. Le RC Lens aussi est mentionné dans les discussions. La fenêtre hivernale promet donc un bras de fer à venir pour l’ailier sénégalais, qui jouera ce dimanche la finale de la CAN face au Maroc.

Le RC Lens face à ses choix : prudence ou renfort ?

Si la piste Diatta a déjà été évoquée à Lens ces dernières mois, le club privilégie la solidité de son effectif, construit avec constance, plutôt que de chambouler sa dynamique. La venue de nouveaux éléments n’est jamais exclue, mais elle doit s’inscrire dans une réflexion globale, comme le montrent les récentes discussions sur Mathieu Gorgelin en route pour RC Lens, cible prioritaire au poste de gardien.

Ajoutons que la politique lensoise reste de s’appuyer sur les forces déjà en place, tout en restant à l’affût de bonnes affaires. L’incertitude majeure : faut-il saisir l’opportunité Diatta, ou temporiser en attendant d’éventuelles ouvertures dans l’effectif de Monaco ?

Les propos de Jean-Louis Leca ont été clairs

Dans ce contexte, la prise de parole de Jean-Louis Leca il y a quelques jours a soulevé quelques interrogations chez les supporters. Le directeur sportif artésien a déclaré qu’aucune arrivée supplémentaire n’était attendue, à l’exception d’Amadou Haidara et du nouveau portier pressenti. Ces mots laissent entendre une volonté claire de ne pas bousculer l’ordre établi pour le moment.

Cette position peut paraître prudente, mais elle s’inscrit dans une stratégie réfléchie, typique de la direction lensoise qui préfère souvent prendre le temps d’observer l’évolution des dossiers plutôt que de se précipiter lors des fenêtres de transferts.

Mercato : quelle stratégie finale pour Lens cet hiver ?

Le suspense demeure total dans ce dossier. Lens va-t-il choisir la continuité pour cet hiver, ou bien l’opportunité de renforcer les ailes avec un joueur d’expérience comme Diatta fera-t-elle pencher la balance ? Pour l’instant, le club observe, analyse et attend, alors que la concurrence, notamment en Turquie et en Grèce, pourrait tenter une offensive rapide.