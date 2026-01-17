CAN 2025 : la finale entre le Sénégal et le Maroc d’Hakimi (PSG) et d’Aguerd (OM) tourne déjà au fiasco

Billets introuvables, sécurité contestée et polémiques sur l’équité : la finale Maroc – Sénégal prévue ce dimanche soir s’annonce électrique bien au-delà du terrain. Les supporters, comme les instances des deux pays, vivent une montée de tension sans précédent à l’approche du choc continental.

Sénégal : la fédération hausse le ton sur l’organisation à Rabat

À l’aube de la finale tant attendue à Rabat, la Fédération sénégalaise de football tire la sonnette d’alarme. Dirigeants et staffs dénoncent de sérieux manquements dans l’accueil et la sécurité de la délégation sénégalaise. Logements, encadrement, services, rien n’aurait été à la hauteur d’une confrontation de ce calibre selon la FSF, qui a dû négocier de longues heures avant d’obtenir un hébergement cinq étoiles digne des Lions de la Teranga.

Le malaise va plus loin : le Sénégal exige des conditions de jeu égales et déplore n’avoir pu accéder au camp d’entraînement adverse, accentuant le climat de méfiance avant le coup d’envoi. Dans ce contexte déjà tendu, la fédération affirme vouloir garantir l’équité sportive jusqu’à la dernière minute.

Billets rares, marchés parallèles et ferveur populaire

C’est un sésame qui s’arrache depuis la qualification du Maroc en finale : le billet pour Rabat est devenu un véritable Graal. Dès la dernière victoire marocaine, la fièvre a gagné tout le pays. Les téléphones chauffent, les réseaux s’activent, mais la demande est telle que le marché parallèle flambe. Des places circulent à des tarifs vertigineux, avec certains tickets proposés jusqu’à 900 euros en catégorie 2, sans garantie de pouvoir réellement entrer dans le stade.

Face à ces sommes, la plupart des Marocains sont exclus de la fête dans l’enceinte. Pour beaucoup, direction les fan zones, les salons ou les cafés pour vivre le rêve collectif devant la télévision. Les arrivées massives de supporters, notamment de France, font aussi grimper le prix des vols : un aller-retour Paris-Rabat atteint 1000 euros, mais les avions restent complets à la veille de l’événement.

L’attente insoutenable pour les Sénégalais et le destin de Sadio Mané

Les supporters sénégalais, arrivés en nombre à Rabat, partagent la même difficulté : trouver un billet relève de l’exploit. Beaucoup improvisent à la dernière minute, scrutant chaque filière dans l’espoir de soutenir les Lions de la Teranga pour ce rendez-vous historique. La pression est aussi immense sur Sadio Mané, héros de la demi-finale grâce à son but décisif contre l’Égypte et véritable symbole d’espoir pour toute la nation.

Une finale sous très haute tension, entre défi sportif et polémiques

Alors que tous les regards du continent sont braqués sur Rabat, la tension monte d’heure en heure. Entre enjeux de sécurité, interrogations sur l’équité et fièvre populaire hors norme des deux côtés, cette finale promet de marquer l’histoire de la CAN. Au-delà du spectacle sur la pelouse, conquérir le Graal africain va nécessiter de s’imposer aussi sur le terrain de l’organisation et du fair-play.

Tous les fans, qu’ils soient au stade, devant un écran ou dans les rues, attendent une issue à la hauteur de l’attente. Qui soulèvera le trophée, au terme d’un des scénarios les plus électriques de l’histoire récente de la compétition ? Réponse imminente sur la pelouse et dans tout le Royaume du Maroc.