Les deux internationaux maliens du RC Lens, Mamadou Sangaré et Amadou Haidara, se retrouvent bien involontairement mêlés à une affaire d’escroquerie avec leur sélection.

C’est une histoire comme seul le continent africain et sa compétition majeure, la CAN, peuvent encore nous offrir : Le Parisien nous apprend qu’un homme se présentant comme un marabout a failli être lynché par une foule au Mali et a été arrêté le week-end dernier pour escroquerie ! Il avait promis la victoire de la sélection nationale à la Coupe d’Afrique des Nations en échange de dons. Les gens l’ont cru et l’argent s’est amassé sur son compte puisqu’il a reçu au total 22 millions de francs CFA, soit un peu plus de 30.000€. Sauf que, bien évidemment, l’élimination des Aigles dès les quarts de finale contre le Sénégal (0-1) a été mal vécue par ses compatriotes.

« Le charlatanisme est puni par la loi au Mali »

Ceux-ci ont commencé à affluer devant chez lui pour lui réclamer des comptes, plus particulièrement le remboursement de leur don. La police est arrivée juste à temps pour éviter un lynchage. Mais pas pour éviter des ennuis judiciaires à cette personne, qui se présentait comme M. Sinayogo. En effet, comme l’a expliqué une source à l’AFP, « le charlatanisme est puni par la loi au Mali ». La police avait repéré l’activité de cette personne, qui était auparavant activiste politique, mais elle n’avait pas osé agir tant que le Mali était encore en lice à la CAN.

Rentré en France, les deux joueurs du RC Lens Mamadou Sangaré et Amadou Haidara vont retrouver un environnement tout aussi passionné mais un peu moins folklorique.