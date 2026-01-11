Le RC Lens s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France après s’être imposé 3-0 à Sochaux suite notamment à un but d’Odsonne Edouard inscrit en position de hors-jeu…

Malgré le report du coup d’envoi de 24h, le RC Lens n’a pas tremblé à Bonal face à Sochaux cet après-midi. Les Sang et Or ont fait valoir leur supériorité technique et physique pour dominer des Lionceaux qui n’ont pas fermé le jeu mais qui étaient moins bien armés. La différence entre le leader en pleine bourre de la Ligue 1 et le 4e de National était trop grande pour espérer voir un exploit des locaux, qui n’ont cependant pas baissé les bras. Le RC Lens a ouvert le score à la 22e minute par Odsonne Edouard, a doublé la mise à la 87e par Matthieu Udol, dont les performances ne cessent de militer pour une première convocation en équipe de France. Abdallah Sima a clôturé la marqué à la 89e.

Un but qui aurait dû être refusé, comme en 1999

Sur son but, Odsonne Edouard était en position de hors-jeu. Ce qui a permis à Laurent Mazure, statisticien du Racing, de faire un parallèle avec la campagne victorieuse en Coupe de la Ligue en 1998-99 : « En 1999, le RC Lens remporte sa seule Coupe nationale (Coupe de la Ligue) après avoir « bénéficié » d’un coup de pouce du destin en 16es aux tirs au but face à l’OM, où l’arbitre n’avait pas vu le tir au but valable de Roy. Nous sommes en 16es, en Coupe de France, but sur hors-jeu… C’est écrit ». Effectivement, en 1999, le tir au but de l’actuel entraîneur de Brest avait frappé la barre avant d’entrer dans le but, juste derrière la ligne. L’arbitre ne l’avait pas vu et l’OM avait été éliminé par un RC Lens victorieux de Metz (1-0) en finale. Pour rappel, les Sang et Or n’ont jamais remporté la Coupe de France…

De ce match à Bonal, on pourrait retenir, parmi les satisfactions lensoises, Odsonne Édouard, Wesley Saïd, Adrien Thomasson et Abdallah Sima. Côté déception, Morgan Guilavogui, Florian Sotoca, aligné au milieu, et les trois défenseurs, pas toujours sereins. Surtout Samson Baidoo, même si celui-ci a été passeur décisif sur l’ouverture du score. Car oui, cette saison au Racing, même les joueurs ayant déçu sont décisifs ! Enfin, avec ce neuvième succès de rang, le RC Lens n’est plus qu’à une unité de son record historique, réalisé en 1960 !