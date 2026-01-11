RC Lens Mercato : la doublure idéale d’Udol identifiée… elle coûte moins d’1 M€

Toujours à l’affût d’une opportunité pour un piston gauche au mercato afin d’assurer les arrières de Matthieu Udol, le RC Lens s’est vu souffler une jolie idée.

Le RC Lens, toujours en quête de renforts intelligents pour consolider son effectif, pourrait bien avoir déniché la perle rare pour assurer les arrières de Matthieu Udol au poste de piston gauche. Depuis son arrivée en provenance du FC Metz à l’été 2025 pour un contrat courant jusqu’en 2028, Udol s’est imposé comme un élément clé du dispositif lensois, avec une forme étincelante illustrée par ses assists récents en Ligue 1. Mais avec un calendrier chargé et le risque de blessures ou de suspensions, le club sang et or cherche une doublure de qualité, capable de dépanner sans faire exploser le budget. Pour rappel, Chavez est blessé et sur le départ, tandis que Bermont n’a pas l’air très déterminé à l’idée d’occuper ce rôle.

C’est dans ce contexte que le très bon compte @HD2F_Scouting, spécialisé dans l’analyse de talents émergents, a mis en lumière un profil intrigant : Mohamed Ouédraogo, un latéral gauche burkinabè de 23 ans évoluant au SCR Altach en Bundesliga autrichienne et engagé jusque 2027. Dans une vidéo détaillée postée sur X, le scout propose Ouédraogo comme une option idéale pour un rôle de backup, avec un temps de jeu limité à une dizaine de matchs par saison. « Le but n’est pas de remplacer Udol, mais de lui trouver un second de qualité », explique le post, en soulignant un recrutement malin hors des championnats top 7.

Qui est Mohamed Ouédraogo ?

Né le 2 janvier 2003 à Ouagadougou, Mohamed Ouédraogo mesure 1,83 m et est gaucher, comme Udol. Formé au Majestic FC au Burkina Faso, il a rejoint les réserves du Rheindorf Altach en février 2023 avant de s’imposer en équipe première. Avec une valeur marchande estimée à 800 000 €, il représente un investissement modeste pour un club comme Lens, qui privilégie les profils prêts à jouer mais avec une marge de progression.

Ouédraogo compte déjà 8 sélections avec les Étalons du Burkina Faso, ajoutant un statut international à son CV. Ses stats en championnat autrichien montrent un joueur polyvalent, capable d’évoluer comme arrière gauche, ailier ou même milieu. En 2025-2026, il a disputé 16 matchs en Bundesliga autrichienne, sans but ni assist, mais avec une solidité défensive notable

Une comparaison flatteuse avec Udol

Le rapport scouting met en avant des similitudes avec Udol via des radars comparatifs : rapidité, endurance et aptitude au poste de piston gauche. Ouédraogo excelle dans les duels au sol et les récupérations, bien qu’il ait des lacunes en précision de centres et en contribution offensive. « Il n’est pas performant dans tous les domaines et possède quelques lacunes, qui restent à améliorer. Il s’agit simplement d’un aperçu de recrutement », note HD2F_Scouting. Les highlights de la vidéo montrent un joueur dynamique, à l’aise dans les transitions et les phases défensives, idéal pour soulager Udol lors de rotations.

Pourquoi ça colle pour Lens ?

Le RC Lens, sous la houlette de son staff technique, mise sur des recrues abordables et adaptées à son système en 3-4-3 ou 3-5-2. Ouédraogo, avec son expérience en Autriche, pourrait s’intégrer rapidement sans réclamer un temps de jeu excessif. Contrairement à des options plus coûteuses, il offre un rapport qualité-prix attractif. Bien sûr, cela reste une suggestion de scout et non une info mercato confirmée. Mais dans un mercato hivernal où Lens cherche à se renforcer sans excès, Ouédraogo pourrait bien être la doublure toute trouvée. Reste à voir si les dirigeants lensois, à l’affût d’une opportunité à ce poste, sauteront le pas.