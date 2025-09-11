Annoncé dans le viseur de La Gantoise, le piston gauche du RC Lens Jhoanner Chavez n’ira finalement pas en Belgique, où le mercato a fermé ses portes lundi.

Il y a quelques jours, la presse belge avait annoncé un intérêt de La Gantoise pour Jhoanner Chavez. Nicolas Still, frère de Will, connaît bien le piston équatorien pour l’avoir entraîné pendant un an en Artois. Il est aujourd’hui dans le staff des Buffalos et a soufflé son nom à ses dirigeants. Mais ceux-ci ne sont pas allés jusqu’à formuler une offre au RC Lens. Et le marché des transferts s’est refermé lundi soir en Belgique.

Un avenir bouché en Artois

Il reste encore des marchés ouverts, que le site Lensois.com a recensés : Arabie Saoudite (11 septembre), Turquie, Grèce et Russie (12 septembre), Mexique (13 septembre), Portugal et Qatar (16 septembre), Israël (22 septembre), Emirats Arabes Unis (2 octobre). Certaines destinations, comme la Turquie et la Grèce pourraient intéresser sportivement le joueur, d’autres comme le Qatar et les Emirats Arabes Unis pourraient le satisfaire financièrement.

S’il reste à Lens, Jhoanner Chavez devrait avoir un temps de jeu assez réduit puisqu’entre Deiver Machado, Anthony Bermont et Matthieu Udol, il y a embouteillage au niveau du couloir gauche chez les Sang et Or.