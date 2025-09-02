Le piston Johanner Chavez pourrait quitter le RC Lens pour la Belgique, où le mercato se termine le 8 septembre. Un frère de Will Still le voudrait…

🟧 Piste crédible

Officiellement terminé en France depuis hier 20h, le mercato estival se poursuit dans de nombreux autres pays. Et notamment chez nos voisins belges, où il ne fermera ses portes que lundi prochain. Et cela pourrait servir les intérêts du RC Lens puisque, selon le média Het Nieuwsblad, La Gantoise aurait des vues sur Johanner Chavez. Un intérêt qui s’explique par le fait que l’un des adjoints de l’entraîneur des Buffalos n’est autre que Nicolas Still, frère de Will, qui était dans le staff du Racing la saison dernière et connaît donc bien le piston équatorien.

Un avenir incertain en Artois

Le RC Lens ne verrait pas forcément d’un mauvais œil le départ de Chavez. Il compte en effet trois joueurs pouvant évoluer au poste de piston gauche, de latéral ou de milieu sur le côté : Deiver Machado, Anthony Bermont et Matthieu Udol, arrivé cet été en provenance de Metz. Cela fait beaucoup de monde à gauche. En plus de cette concurrence accrue, Chavez part avec le désavantage de revenir de blessure. En plus d’avoir manqué la préparation, il va donc lui falloir du temps avant de retrouver son meilleur niveau. Or, le Racing, qui espère retrouver l’Europe en fin de saison, n’en a pas, du temps.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le RC Lens, Jhoanner Chavez est coté 3,5 M€ par Transfermarkt. Si une telle somme était formulée par La Gantoise, nul doute que la direction sang et or sauterait sur l’occasion pour vendre un élément sur lequel elle ne compte plus…

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans l’opération dégraissage dans laquelle s’est lancé le Racing il y a un an, un départ de Jhoanner Chavez a du sens. Il ne s’agit pas d’un élément important pour Pierre Sage, loin de là. En cas de bonne offre, il n’y aurait pas à hésiter ! »