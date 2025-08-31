Si le RC Lens voulait faire revenir Simon Banza, c’est finalement un autre attaquant qui pourrait débarquer.

Le Racing Club de Lens semble bien décidé à renforcer son attaque avant la fin du mercato. Si un retour de Simon Banza a été évoqué, c’est une autre piste qui pourrait aboutir. Selon les informations de Sacha Tavolieri, confirmées par Foot Mercato, le club nordiste serait en discussions avancées avec Crystal Palace pour s’attacher les services d’Odsonne Édouard, attaquant français de 27 ans. Le transfert définitif pourrait coûter autour de 4 millions de livres sterling au RCL.

Une saison dernière tronquée par une blessure

Édouard, qui s’est montré ouvert à l’idée de rejoindre le club artésien, est connu pour avoir été formé au PSG, mais a découvert la Ligue 1 sous le maillot de Toulouse, avec qui il a disputé 16 matchs seulement (1 but). Il a ensuite évolué à Glasgow, puis Crystal Palace, qui l’a prêté à Leicester la saison dernière, avec seulement 6 matchs joués. Cet été, il était proche de rejoindre l’OGC Nice, sans succès. Avec 100 matchs de Premier League et une quarantaine de rencontres de Coupe d’Europe à son actif, Édouard pourrait donc devenir la toute dernière recrue du Racing en ce mercato très animé.