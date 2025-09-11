Mardi soir, avant l’élection du conseil d’administration de la LFP, le patron du RC Lens, Joseph Oughourlian, avait redit combien il espérait voir Vincent Labrune tomber.

Ce jeudi, la presse sportive analyse l’élection du conseil d’administration de la Ligue qui s’est produite hier. En voyant Jean-Michel Roussier (Le Havre) écarté au profit de Loïc Féry (FC Lorient), proche de Vincent Labrune, les putschistes comme Joseph Oughourlian ont pris un coup sur la tête. Surtout ce que dernier avait publié un message offensif mardi soir sur LinkedIn, appelant à « changer de curé » car « l’insatisfaction est générale ou quasi ».

Il reste encore une chance de renverser Labrune !

Le résultat de l’élection d’hier est la preuve que non. D’ailleurs, les proches de Labrune ont jubilé en parlant de « minorité bruyante » au sujet de Joseph Oughourlian ou encore Frank McCourt (OM), qui avait tenu une interview croisée au Figaro. Mais tout n’est pas perdu pour autant ! Une autre élection aura lieu demain à Ligue, qui pourrait permettre de renverser Vincent Labrune. Pour cela, il faudra obtenir au minimum 33% des voix. En revanche, si ce total n’est pas atteint, il faudra vraiment qu’Oughourlian en tire les leçons nécessaires. A savoir que les frondeurs sont rarement prêts à assumer leur colère en public.

Dans ce scénario catastrophe, il faudrait voir quelles pourraient être les conséquences pour le RC Lens de la prise de position tranchée de Joseph Oughourlian…