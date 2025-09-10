Désireux de faire tomber Vincent Labrune à la tête de la LFP, Frank McCourt (OM) et Joseph Oughourlian (RC Lens) ont pour point commun d’avoir la même agence de communication que le patron de la FFF.

La Ligue s’apprête à vivre des jours incandescents, qui pourraient déboucher sur le renvoi de Vincent Labrune. Frank McCourt (OM) et Joseph Oughourlian (RC Lens) ont pris la tête d’une coalition de clubs qui n’en peuvent plus de la gestion du président de la Ligue, inféodé à Nasser al-Khelaïfi (PSG). Ils réclament du changement et cela devrait déboucher sur le départ d’un Labrune détesté de tous. Mais même si personne ne se plaindra de ce changement à la LFP, le timing et la méthode interpellent. Notamment Mohamed Toubache-Ter.

McCourt et Oughourlian ont la même agence de communication que Diallo (FFF)

Sur X, l’insider a ainsi constaté que les propriétaires du RC Lens et de l’OM avaient la même agence de communication que le président de la FFF, Philippe Diallo, qui chapoterait également la LFP si un projet de loi gouvernemental était voté. Or, Labrune s’était élevé contre ce projet. Le destituer via des tierces personnes comme McCourt et Oughourlian permettrait à Diallo de mettre la main sur l’ensemble du football hexagonal. Simple théorie du complot ou vrai plan machiavélique ?

Dans la foulée, Toubache-Ter a mis un tacle à Oughourlian, qu’il n’avait déjà pas épargné la veille : « Concernant Joseph Oughourlian, au bout d’un moment faudrait pas prendre les gens pour des imbéciles. Force est de constater qu’il a la mémoire courte. Il a voté toutes les décisions sauf une, l’an dernier (DAZN) ! ». L’OM est dans le même cas : si c’est McCourt qui est monté au front la semaine passée, c’est notamment parce que Pablo Longoria a longtemps soutenu sans réserve Vincent Labrune et voté pour lui…