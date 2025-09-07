OM, RC Lens : le putsch de McCourt et Oughourlian voué à l’échec ?

Selon Romain Molina, les dirigeants de l’OM et du RC Lens, qui souhaitent renverser le président de la LFP, Vincent Labrune, auraient très peu de chances de parvenir à leurs fins.

Romain Molina a publié une vidéo ce dimanche soir dans laquelle il évoque la tentative de putsch de l’OM et du RC Lens contre Vincent Labrune. Le journaliste d’investigation s’étonne d’une première chose : le timing de l’interview des deux hommes. S’ils veulent vraiment renverser Labrune, ils auraient dû œuvrer dans l’ombre car Labrune est un « animal politique » et, prévenu cinq jours à l’avance (c’est mercredi qu’aura lieu le renouvellement du conseil d’administration), ça lui laisse beaucoup de temps pour préparer une parade.

Karl Olive rêve de succéder à Vincent Labrune mais…

Autre point : Molina assure que rien ne bougera à la Ligue dans l’aval de Nasser al-Khelaïfi, véritable patron de la Ligue. Mais le président du PSG soutient toujours Vincent Labrune. Et quand bien même il le lâcherait, les solutions pour le remplacer ne sont pas nombreuses, voire encore pire. Ainsi, le maire de Poissy, Karl Olive, fait acte de candidature pour présider la LFP. Or, lui aussi est inféodé à al-Khelaïfi et au Qatar. Comme le dit Molina, ce serait « passer d’un valet d’al-Khelaïfi à un autre valet d’al-Khelaïfi ».

Enfin, Romain Molina explique que si Frank McCourt et Joseph Oughourlian épargne le directeur de LFP Média, Nicolas De Tavernost, son bilan est loin reluisant. Il voulait faire la paix avec Canal+, c’est raté. Et le million et demi d’abonnés de Ligue 1+ est loin, pour le moment, de permettre au football français de sortir de l’ornière. Selon le journaliste, il faudrait… sept millions d’abonnés.