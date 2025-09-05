La Ligue 1 a officiellement lancé sa nouvelle plateforme Ligue 1+, un service 100 % numérique pensé pour rapprocher les supporters de leurs clubs et moderniser l’expérience de consommation du championnat. Un projet qui s’inspire directement des modèles américains, comme l’a expliqué Franck McCourt, propriétaire de l’OM, dans un entretien accordé au Figaro.

Un modèle inspiré du sport américain

« Regardez comment les sports US sont produits, distribués et consommés. Ce que nous faisons avec la L1, c’est ce qui se faisait il y a dix ans aux États-Unis », souligne McCourt. L’objectif : offrir une expérience globale, au-delà des simples matchs, avec des contenus exclusifs et immersifs.

Une réussite immédiate pour Ligue 1+

Selon McCourt, la plateforme a rencontré « un succès de démarrage remarquable, en un temps très court ». Un signal positif pour la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui a repris la main sur ses contenus et ses droits audiovisuels, afin de mieux les valoriser dans un contexte économique difficile.

Des clubs appelés à s’unir

McCourt insiste sur la nécessité de fédérer :

« Les clubs doivent s’unir derrière ce projet. Accès aux vestiaires, aux joueurs, aux coulisses… tous les clubs doivent travailler pour offrir enfin tout ce que les supporters attendent et méritent. »

Une révolution pour les supporters ?

Avec Ligue 1+, la LFP entend franchir un cap : proposer du contenu premium (images exclusives, documentaires, coulisses) mais aussi renforcer le lien entre les clubs et leurs fans. Une stratégie qui pourrait changer la manière dont la Ligue 1 est suivie, en France comme à l’international.