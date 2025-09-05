ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français

Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français
Louis Chrestian
5 septembre 2025

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a livré un entretien explosif dans les colonnes du Figaro. Engagé depuis neuf saisons à la tête de l’OM, l’homme d’affaires américain a exprimé sa lassitude face au fonctionnement actuel de la Ligue de Football Professionnel (LFP), qu’il accuse de ne plus représenter les clubs et d’être en échec total dans sa mission.

« La LFP ne représente plus les clubs »

McCourt ne mâche pas ses mots. Selon lui, le point de bascule est intervenu lors des discussions autour de la proposition de loi Lafon. En juillet dernier, la LFP aurait co-signé un rapport destiné aux institutions politiques « sans même que les clubs n’y aient ni directement participé ni pris connaissance de son contenu en amont ».

Pour l’Américain, ce manque de transparence illustre un dysfonctionnement profond :

« La LFP ne représente plus les clubs, et les résultats en attestent globalement : c’est un échec. »

Une gestion « irrationnelle » et « opaque »

Au-delà du cas précis de la loi Lafon, McCourt dénonce une gouvernance qu’il juge inefficace et inadaptée aux enjeux du football moderne. Selon lui, la Ligue souffre d’un management absent et d’une gestion financière incohérente, malgré les nombreux atouts dont dispose le football français.

Un appel à l’action

Face à cette situation, le propriétaire de l’OM estime qu’il est temps d’agir et de réformer en profondeur le modèle actuel :

« Ça suffit. Il est temps de réparer ce qui ne fonctionne plus. C’est donc le moment de prendre l’initiative. Et je suis heureux de le faire avec Joseph. J’espère que d’autres clubs se joindront à nous. »

McCourt semble donc prêt à passer à l’offensive, aux côtés de Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, avec qui il partage une vision plus ambitieuse pour le football français.

Vers une fracture au sein du football français ?

Ces déclarations marquent une étape supplémentaire dans la fronde de certains clubs contre la gouvernance de la LFP. Elles pourraient également raviver les tensions déjà existantes autour des droits TV, de la gestion financière des clubs et du rôle des instances dans la représentation des intérêts collectifs.

Un message fort envoyé par Frank McCourt, qui met une nouvelle fois la pression sur les dirigeants du football français : la gouvernance actuelle doit changer, ou de nouveaux rapports de force risquent d’émerger.

Ligue 1OM
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !
ASSE...

ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !

Par Laurent Hess
McCourt allume Nasser al-Khelaïfi : « Nous voyons le monde différemment »
Ligue 1...

McCourt allume Nasser al-Khelaïfi : « Nous voyons le monde différemment »

Par Louis Chrestian
Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français
Ligue 1...

Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français

Par Louis Chrestian
Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !
Equipe de France...

Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !

Par Louis Chrestian
On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !
Mercato...

On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029
Ligue 1...

Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029

Par Louis Chrestian
OL : Le jeune gardien Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal
Mercato...

OL : Le jeune gardien Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal

Par Louis Chrestian
De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou
Ligue 1...

De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou

Par Louis Chrestian
Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !
FC Barcelone...

Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !

Par Louis Chrestian
Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine
Equipe de France...

Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal largué par Nicki Nicole… pour un Madrilène ?
FC Barcelone...

Lamine Yamal largué par Nicki Nicole… pour un Madrilène ?

Par Louis Chrestian
Roony Bardghji clarifie sa situation au FC Barcelone
FC Barcelone...

Roony Bardghji clarifie sa situation au FC Barcelone

Par Louis Chrestian
Ancienne star du PSG : David Luiz visé par de graves accusations de menaces
Compétitions...

Ancienne star du PSG : David Luiz visé par de graves accusations de menaces

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant
FC Barcelone...

FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant

Par Louis Chrestian
Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine
Compétitions...

Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine

Par Louis Chrestian
Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb
Mercato...

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts

Par Laurent Hess
Neymar (Santos)
FC Barcelone...

La polémique entre Ancelotti et Neymar met le feu au Brésil !

Par Laurent Hess
Ismael Bennacer
Mercato...

OM Mercato : Marseille a laissé Bennacer dans une immense panade 

Par Bastien Aubert
Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC
Juventus Turin...

Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC

Par Laurent Hess
Salma Hayek
Ligue 1...

Stade Rennais : en maillot sexy, Salma Hayek envoie de l’amour aux supporters !

Par Bastien Aubert
OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !
OM...

OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir

Par Laurent Hess
Lionel Messi
FC Barcelone...

MLS : Quand Messi annonce à un adversaire qu’il va le blacklister de la sélection argentine !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet