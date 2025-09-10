Le nouveau conseil d’administration de la LFP a été élu et deux fidèles de Vincent Labrune y figurent. Le président de la Ligue a fait connaître sa satisfaction…

C’est fait, le conseil d’administration de la LFP a été élu : ce sont Fabrice Bocquet, Waldemar Kita et Loïc Féry, respectivement présidents de Nice, Nantes et Lorient, qui ont été élus. Jean-Michel Roussier, président du Havre et quatrième candidat, doit s’avouer vaincu. Et c’est un coup dur pour les putchistes comme Frank McCourt et Joseph Oughourlian. Car Loïc Féry est un proche de Vincent Labrune, de même que Waldemar Kita, même si ce dernier est un peu plus sur la retenue depuis quelque temps.

« Il existe une majorité silencieuse qui travaille et une minorité bruyante qui s’agite »

Quoi qu’il en soit, il semble Vincent Labrune soit bien parti pour rester en place et cela lui fait grand plaisir ! A RMC, un proche a confié : « Cette élection envoie un signal clair : les prétendus problèmes de gouvernance dénoncés par certains ne sont qu’une fiction. Comme dans toute organisation, il existe une majorité silencieuse qui travaille et une minorité bruyante qui s’agite. Dans le football, cette minorité se nourrit du conflit, attise les tensions et cherche à exister par la polémique, souvent avec une bonne dose de mauvaise foi. Mais, en fin de compte, les représentants du football français ne se laissent pas tromper ».

Alors que la destitution de Vincent Labrune semblait faire l’unanimité, ou presque, il semblerait, finalement, que le football français soit profondément divisé, et en deux parties quasiment égales. L’union sacrée n’est pas pour demain…