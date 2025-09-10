OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
Ligue 1 : Vincent Labrune vers la sortie ?

Ligue 1 : Vincent Labrune vers la sortie ?
Louis Chrestian
10 septembre 2025

Le football français traverse une zone de turbulences. Après un été où la Ligue de football professionnel (LFP) a tenté, non sans heurts, de lancer sa plateforme Ligue 1+ et de résorber les tensions avec beIN Sports et Canal+, la présidence de Vincent Labrune apparaît plus que jamais fragilisée. L’homme fort de la Ligue est aujourd’hui en sursis, tiraillé entre critiques internes et incertitudes autour de la gouvernance du ballon rond hexagonal.

Un climat tendu à la LFP

Le climat s’est nettement alourdi au sommet de la LFP. L’agitation estivale a laissé place à une crise persistante où défiance et frustrations prennent le pas sur l’unité attendue. Vincent Labrune, président depuis 2020, voit la contestation s’organiser alors que plusieurs présidents de clubs remettent en cause sa gestion et l’avenir du football professionnel en France.

Les désaccords, longtemps larvés, éclatent désormais au grand jour. Les regards se tournent vers le conseil d’administration, scruté de près par une opposition déterminée à accélérer un changement de gouvernance, notamment à travers l’arrivée de nouveaux membres plus critiques à l’égard de la direction actuelle.

Les critiques des clubs et la question financière

C’est Frank McCourt (propriétaire de l’OM) et Joseph Oughourlian (président du RC Lens) qui ont sonné la charge. Tous deux pointent du doigt l’écart entre les promesses de vente des droits TV, qui peinent à se concrétiser, et la réalité des revenus. Ils remettent aussi en cause la capacité de la ligue à représenter équitablement l’ensemble des clubs, et s’inquiètent de l’augmentation des frais de fonctionnement de l’instance dirigeante.

La réforme de la gouvernance française en jeu

Le débat autour d’une réforme d’envergure prend de l’ampleur. Un projet de transformation de la Ligue en “société de clubs” est clairement évoqué, tout comme le renforcement du rôle de la Fédération française de football dans les affaires courantes. Cette évolution structurelle vise à redéfinir les équilibres et la mission de la LFP, avec la volonté de rapprocher les clubs du pouvoir décisionnaire.

Mais la route vers ce nouvel équilibre reste semée d’embûches. L’opposition cherche à peser sur le renouvellement de certains membres du conseil d’administration, étape décisive pour espérer bousculer le statu quo et imposer un changement plus radical au sommet de l’institution.

Quel avenir pour la présidence de la LFP ?

Fatigue et lassitude semblent marquer Vincent Labrune, qui songerait à quitter la scène. Mais le soutien dont il bénéficie encore de la part de certains décideurs permet de retarder l’échéance, la majorité nécessaire pour enclencher son départ n’étant toujours pas acquise.

Le possible départ de Labrune cristallise ainsi toutes les attentes quant à l’avenir du football professionnel français. Entre intérêts divergents et urgences financières, la Ligue s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Un scénario ouvert… où chaque vote risque désormais de peser lourd.

