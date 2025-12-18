Auteur d’une excellente première partie de saison au RC Lens, Matthieu Udol aurait-il sa place en équipe de France ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Oui, totalement ! »

« S’il maintient ce niveau de performance, Matthieu Udol mérite plus que jamais de figurer dans la prochaine liste de l’équipe de France. Le latéral gauche du RC Lens, arrivé cet été en provenance du FC Metz, a rapidement marqué les esprits par sa régularité et sa capacité à combiner solidité défensive et impact offensif, avec déjà cinq passes décisives en 16 matches de Ligue 1. Ses performances récentes, notamment lors du match contre Nice où il a offert deux assists, démontrent sa capacité à peser dans le jeu collectif… ce qui manque cruellement chez les Bleus.

Derrière Lucas Digne, seul latéral gauche quasi-assuré pour le Mondial, et avec Théo Hernandez évoluant dans un championnat considéré comme moins compétitif, Udol apparaît comme une alternative crédible et fiable pour Didier Deschamps. Sa montée en puissance constante et sa maîtrise des duels en font un profil parfaitement capable de répondre aux exigences des Bleus. Si le sélectionneur français cherche à surprendre, Udol pourrait bien être l’un des outsiders les plus légitimes pour intégrer les Bleus cet été. »

Bastien AUBERT

« Deschamps est trop conservateur »

« Sur ce qu’il montre depuis le début de la saison, Matthieu Udol mériterait d’avoir sa chance en équipe de France. C’est une évidence. Le souci, c’est le sélectionneur. Didier Deschamps n’est pas connu pour aimer le changement, dans son effectif et encore moins dans son onze type. Même un Cherki ou un Akliouche, aussi talentueux soient-ils, ont dû attendre plusieurs mois avant d’être appelés chez les Bleus. J’ai bien peur que le pauvre Udol doive donc attendre le passage de témoin entre Deschamps et Zidane pour être appelé, si jamais il doit recevoir une cap.

Certes, Théo Hernandez est parti se perdre en Arabie Saoudite et n’a pas affiché un niveau très élevé lors de ses derniers matches chez les Bleus. Mais il a des connexions dans le jeu avec les titulaires et fait partie des animateurs du groupe. Même chose pour Lucas Digne. Deschamps regarde autant le terrain que la capacité des joueurs à vivre les uns avec les autres pendant un mois de compétition. Avec Udol, il n’a aucune garantie car il ne le connaît pas. Je pense donc pas qu’il l’appellera d’ici la Coupe du monde, même si le Lensois continue de performer en 2026. »

Raphaël NOUET