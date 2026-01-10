RC Lens : le match contre Sochaux reporté, la nouvelle date est connue (officiel)

Le choc attendu des 16es de finale de la Coupe de France entre le FC Sochaux-Montbéliard (N) et le RC Lens n’aura pas lieu ce samedi soir à 21 h au stade Bonal. Face à des conditions météorologiques jugées trop difficiles, les autorités ont décidé dans l’après-midi de reporter la rencontre, provoquant la fureur des Sang et Or.

Le RC Lens a tout fait pour jouer ce samedi soir

Alors que la pelouse, chauffée et bâchée, restait suffisamment praticable, ce sont surtout les accès au stade rendus quasiment impraticables par la neige qui ont motivé la décision préfectorale. Plus de 20 000 spectateurs étaient attendus, dont un contingent important de supporters lensois prêts à faire le déplacement.

Du côté lensoise, la nouvelle est mal vécue. Les joueurs et les dirigeants, présents sur place après une arrivée ce samedi matin, « seraient toutefois opposés à ce report et essaient d’inverser la décision », rapportait L’Équipe dans l’après-midi. La mauvaise nouvelle touche également les supporters lensois, attendus en nombre, qui ont appris la décision alors qu’ils étaient en route voire déjà arrivés sur place. Un joli manque de respect de la part des décideurs…

Report ce dimanche à 14h

Les échanges entre les représentants du RC Lens, ceux du FCSM, de la FFF et des autorités ont duré plusieurs heures avant que le couperet ne tombe : annulation du match pour ce soir. Suivant l’évolution des conditions, une reprogrammation ce dimanche était évoquée, et la nouvelle date vient d’être officialisée.

« En raison des mauvaises conditions climatiques et sur décision préfectorale, le match de Coupe de France des 16es de finale opposant le FC Sochaux-Montbéliard au Racing Club de Lens au Stade Bonal, est reporté au dimanche 11 janvier à 14h. Le FC Sochaux-Montbéliard remercie le Racing Club de Lens pour sa coopération et son accord concernant ce report, permettant ainsi d’accueillir le public au Stade Bonal dans des conditions optimales de sécurité et d’organisation. L’ensemble des billets déjà achetés reste valable pour la nouvelle date de la rencontre. Afin de faciliter l’accueil des spectateurs, le club mettra en place des dispositifs de stationnement supplémentaires, dont les modalités seront précisées prochainement », vient de communiquer le FCSM.