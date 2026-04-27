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FRANCE

PSG Mercato : 2 géants en moins sur Ordonez, un joueur du Bayern n’a aucun regret concernant Paris

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 21:04
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Joel Ordonez en action avec le Club Bruges.

Dans le viseur du PSG pour cet été, le défenseur équatorien du Club Bruges Joel Ordonez (22 ans) a vu deux de ses courtisans prendre du recul. Une star du Bayern, elle, n’a pas de regret d’avoir refusé Paris.

A 24h du choc contre le Bayern Munich, toute l’attention des joueurs du PSG et de leurs supporters est focalisée sur la demi-finale de Champions League. Mais l’actualité des transferts continue de battre son plein. Et deux informations concernant des défenseurs ciblés par le club de la capitale se sont entrechoquées. La première concerne Dayot Upamecano. L’international français a récemment prolongé avec le Bayern alors que le PSG mais aussi le Real Madrid le suivaient. Interrogé en conférence de presse sur cet intérêt, l’ancien Valenciennois a répondu : « Je suis maintenant au Bayern et c’est le meilleur club du monde. Je suis très heureux d’être en Bavière. Voilà ».

La Juventus et l’Inter ne suivent plus Ordonez

Une réponse en pure langue de bois qui laisse la porte ouverte à une future arrivée dans la capitale. Natif de l’Eure, Upamecano n’a jamais caché son intérêt pour une arrivée à Paris. Même chose pour Joel Ordonez. L’Equatorien, qui a été à deux doigts de s’engager avec l’OM l’été dernier, est tout proche du PSG. Et selon le journaliste italien Nicolo Schira, la voie est encore plus libre pour le club de la capitale car la Juventus Turin et l’Inter Milan ne sont plus intéressés par Ordonez ! Les deux géants italiens seraient désormais passés à autre chose.

Une bonne nouvelle pour le PSG, qui a fait d’Ordonez sa priorité pour le poste de défenseur central. Le champion d’Europe envisage d’effectuer un gros recrutement cet été afin de doubler tous les postes. Ce dossier devrait pouvoir se conclure rapidement…

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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