À LA UNE DU 27 AVR 2026
[20:43]FC Nantes : après Castro, un autre ex-entraîneur règle ses comptes avec Kita
[20:10]OM : ça a dérapé après Nice entre Beye et un joueur !
[19:48]ASSE : coup dur, le verdict est tombé pour Davitashvili
[19:25]PSG : le maire de Paris envoie un nouveau signal positif pour le Parc !
[19:04]RC Lens : Pierre Sage se fait recadrer depuis Marseille
[18:47]FC Nantes : Pierre Ménès se moque de Waldemar Kita
[18:23]OM : Medina a voulu dégommer le nouveau chat noir des Marseillais !
[18:01]ASSE : Guillou se paye les Verts après Troyes et fait une Thauvin (RC Lens)
[17:34]OM : le cas Beye déjà réglé par le nouveau directeur sportif ?
[17:09]PSG : 218 M€ et 142 buts, l’attaque terrifiante du Bayern
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : le maire de Paris envoie un nouveau signal positif pour le Parc !

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 19:25
💬 Commenter
Emmanuel Grégoire saluant le public lors d'un match du PSG.

Invité de l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a répété qu’il était prêt à vendre le Parc des Princes au PSG.

Alors que le Parc des Princes s’apprête à vibrer comme rarement, demain soir, à l’occasion de la réception du Bayern Munich en demi-finales de la Champions League, le maire de Paris a envoyé un nouveau signal très positif concernant la continuité du PSG dans son enceinte fétiche. Invité de Jérôme Rothen dans son émission sur RMC, Emmanuel Grégoire a redit qu’il souhaitait vendre le stade de la Porte de Saint-Cloud au club de la capitale. Il a même accepté de donner un pourcentage de chances que l’opération se fasse et celui-ci va faire plaisir aux supporters parisiens.

« Il y a 99,9% de chances que le PSG reste au Parc »

« J’ai toujours dit que le bail emphytéotique pouvait être une option mais le modèle économique des grands clubs européens repose sur la propriété de leur stade, dans lequel ils font des investissements. Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club a un immense succès sportif, il veut affermir son statut sur le plan économique. J’ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce ne serait pas une catastrophe mais ce serait dommage qu’il parte. Je vais donc tout faire pour qu’il reste. Il y a 99,9% de chances que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela. Je ne veux pas mettre la pression à l’actionnaire. Il y a plusieurs dossiers alternatifs, il faut les laisser les étudier. J’ai apporté des gages sérieux, je ne vendrai pas à n’importe quelle condition mais je suis pour cette vente. »

Il faudrait désormais un sérieux coup de tonnerre pour que le Qatar décidé finalement de quitter le Parc des Princes. Toutes les conditions sont réunies pour que le stade soit vendu à un juste prix et que le PSG puisse y faire tous les aménagements nécessaires, à condition par une augmentation de sa capacité et sa rénovation.

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot