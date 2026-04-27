Invité de l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a répété qu’il était prêt à vendre le Parc des Princes au PSG.

Alors que le Parc des Princes s’apprête à vibrer comme rarement, demain soir, à l’occasion de la réception du Bayern Munich en demi-finales de la Champions League, le maire de Paris a envoyé un nouveau signal très positif concernant la continuité du PSG dans son enceinte fétiche. Invité de Jérôme Rothen dans son émission sur RMC, Emmanuel Grégoire a redit qu’il souhaitait vendre le stade de la Porte de Saint-Cloud au club de la capitale. Il a même accepté de donner un pourcentage de chances que l’opération se fasse et celui-ci va faire plaisir aux supporters parisiens.

« Il y a 99,9% de chances que le PSG reste au Parc »

« J’ai toujours dit que le bail emphytéotique pouvait être une option mais le modèle économique des grands clubs européens repose sur la propriété de leur stade, dans lequel ils font des investissements. Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club a un immense succès sportif, il veut affermir son statut sur le plan économique. J’ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce ne serait pas une catastrophe mais ce serait dommage qu’il parte. Je vais donc tout faire pour qu’il reste. Il y a 99,9% de chances que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela. Je ne veux pas mettre la pression à l’actionnaire. Il y a plusieurs dossiers alternatifs, il faut les laisser les étudier. J’ai apporté des gages sérieux, je ne vendrai pas à n’importe quelle condition mais je suis pour cette vente. »

Il faudrait désormais un sérieux coup de tonnerre pour que le Qatar décidé finalement de quitter le Parc des Princes. Toutes les conditions sont réunies pour que le stade soit vendu à un juste prix et que le PSG puisse y faire tous les aménagements nécessaires, à condition par une augmentation de sa capacité et sa rénovation.

Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes au PSG : "Ça peut être un accord gagnant-gagnant. J'ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc. Il y a 99,9% de chance que le PSG reste au Parc, je suis prêt à faire les efforts pour cela." pic.twitter.com/8yfALZBxOE — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League