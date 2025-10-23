Le PSG ne retiendra pas Matvei Safonov cet hiver, à condition qu’il trouve son remplaçant au préalable. Luis Campos regardait du côté du Portugal… et plus précisément de Braga, club détenu par QSI ?

Comme relayé plus tôt dans la journée sur notre site, le PSG ne fera pas obstacle à un départ de Matvei Safonov cet hiver. Le gardien russe n’est pas satisfait de son temps de jeu, lui qui espérait voir la concurrence jouer davantage après le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier. Ce n’est pas le cas et comme cela fait déjà un an et demi qu’il ne joue pas ou peu, il veut changer d’air. La direction parisienne n’est pas contre, mais à condition de lui trouver un successeur.

Le gardien de Braga dans le viseur ?

Le compte X PSGInside-Actus assure que Luis Campos lorgne du côté du Portugal, son terrain de jeu préféré (Vitinha, Mendes, Ramos, Neves…). Mais la piste Diogo Costa (FC Porto), alléchante, ne se concrétisera pas. L’international portugais, qui coûte cher, n’a aucune raison de quitter son club, où il est titulaire, pour le banc parisien. Idem pour l’Ukrainien Anatoliy Trubin au Benfica. Rui Silva, du Sporting, est, lui, trop âgé (31 ans) et pas forcément très fiable.

La solution pourrait donc venir d’un club « ami » du PSG puisqu’également propriété de QSI : le Sporting Braga. Le Tchèque Lukas Hornicek est à la fois talentueux, jeune (23 ans) et pas cher (8 M€). Vu que le Qatar est impliqué dans les deux clubs, un arrangement est plus qu’envisageable. Et pourquoi pas un échange Hornicek-Safonov, même si la priorité du Russe serait de retourner dans son pays ?