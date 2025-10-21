PSG : Luis Enrique a trouvé le remplaçant d’Hakimi pour cet hiver, c’est une énorme surprise !

Alors que le Paris Saint-Germain se prépare à perdre Achraf Hakimi cet hiver pour la Coupe d’Afrique des Nations, le club de la capitale aurait déjà désigné son successeur temporaire. Et contre toute attente, il ne s’agirait pas d’un recrutement, mais d’une promotion interne.

On sait déjà qui risque de remplacer Achraf Hakimi cet hiver au PSG. Selon les informations de L’Équipe, le PSG compte sur David Boly, jeune latéral droit du centre de formation, pour prendre du galon durant l’absence du Marocain. Initialement appelé pour disputer la Coupe du monde U17 au Qatar, le joueur de 16 ans ne sera finalement pas libéré par le club parisien. Une décision forte, qui en dit long sur la confiance que lui accorde le staff.

Revenu récemment d’une blessure à l’épaule, Boly est considéré comme l’un des grands espoirs de la génération 2008. Solide défensivement, explosif dans les projections, il a déjà tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui l’a fait travailler ponctuellement avec le groupe professionnel. Le plan du coach espagnol serait de l’intégrer progressivement, via la Youth League, avant de lui offrir du temps de jeu avec les pros dès le mois de janvier, quand Hakimi sera parti avec le Maroc.

PSG : Boly et Ndjantou sous observation

Une trajectoire qui rappelle celle de Warren Zaïre-Emery ou Yoram Zague, eux aussi passés très vite du centre de formation au Parc des Princes. Paris semble vouloir capitaliser sur sa jeunesse, dans la lignée du projet mis en place depuis l’arrivée de Luis Campos et de Luis Enrique.

Avec Quentin Ndjantou déjà en observation et David Boly désormais retenu, le PSG continue de miser sur son vivier interne. Et si la pépite bolyenne venait à briller en Ligue 1 cet hiver, elle pourrait bien s’imposer comme la nouvelle belle histoire du PSG version 2025.