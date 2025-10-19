PSG Mercato : Paris cible un géant en attaque, Safonov a déjà des points de chute !

Le Paris Saint-Germain accélère sa révolution de fond. Fort du succès européen avec Luis Enrique, le club de la capitale s’affirme comme le nouvel eldorado des jeunes talents du football européen. Repérer, séduire, et s’attacher les services des révélations du moment : la signature PSG New Look. La dernière cible ? Said El Mala, un ailier allemand de tout juste 19 ans qui affole déjà la Bundesliga sous le maillot de Cologne.

Un PSG tourné vers l’avenir sous Luis Enrique

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG ne cache plus sa stratégie. Place au collectif, à la jeunesse, à l’intensité. Fini les stars clinquantes, la lumière est désormais sur l’éclosion de la relève, modèle validé par Nasser Al-Khelaïfi et incarné par le nouveau coach et son staff. Ces nouvelles orientations influent jusque dans la composition d’équipe de Luis Enrique contre Strasbourg, où la jeunesse prend de plus en plus d’espace.

À ses côtés, Luis Campos joue un rôle clé. Tacticien du recrutement, il multiplie les détections en Europe, déjà récompensées par des trouvailles comme João Neves ou Vitinha. Le PSG veut désormais aller plus vite et plus fort sur le marché des jeunes promesses.

Said El Mala, révélation de la Bundesliga

S’il y a un nom qui circule dans tous les bureaux du recrutement parisien, c’est bien celui de Said El Mala. Propulsé sur le devant de la scène grâce à un début de saison tonitruant avec le FC Köln, le jeune ailier impressionne par sa puissance et son efficacité.

À 19 ans, El Mala découvre la Bundesliga après avoir brillé en troisième division la saison dernière (13 buts, 5 passes décisives). Cette saison, il frappe fort : 3 réalisations et 1 offrande en 245 minutes, soit une implication toutes les 60 minutes. Ajoutons à cela un gabarit imposant (1,90 m), une explosivité rare et une capacité à déstabiliser n’importe quelle défense.

Son entraîneur ne cache pas qu’avec de telles performances, la tentation sera forte pour les grands d’Europe : « Si El Mala continue sur ce rythme, il partira pour un montant record », glisse-t-il, lucide face à l’intérêt grandissant.

Un mercato anticipé pour éviter la concurrence

Avec une telle trajectoire, les courtisans se bousculent : Brighton surveille de près, l’Inter Milan s’est déjà renseigné. Mais le PSG entend prendre la pôle, convaincu de pouvoir séduire l’international U21 allemand dès cet été. Choisir El Mala, c’est s’offrir un profil complet et une vraie perspective d’évolution, dans la logique de la promesse de titularisation de Luis Enrique à un talent du FC Barcelone : parier sur la progression interne.

Les décideurs parisiens savent que le dossier El Mala va rapidement s’enflammer. Sa valeur a gonflé – la barre des 20 millions d’euros est déjà atteinte, et Cologne ne compte pas céder avant l’été prochain. Mais le PSG avance en coulisses, bien décidé à prendre tout le monde de vitesse.

Quel avenir pour l’ailier allemand ?

Impossible, selon le club allemand, de voir El Mala quitter le FC Köln avant la fin de saison. Mais le départ l’été prochain apparaît inévitable tant la trajectoire du joueur éclabousse le championnat. Reste à savoir si Paris saura convaincre avant que la concurrence ne change la donne.

Un pari sur la jeunesse — dans la droite ligne du projet mis en place par Luis Enrique. À l’heure où l’entraîneur catalan cultive une philosophie axée sur le collectif et la montée en puissance des jeunes éléments, ce dossier El Mala confirme, s’il en était encore besoin, la nouvelle ambition du PSG d’écrire le futur du football européen. À suivre de près, tant ce profil coche toutes les cases pour s’installer durablement au plus haut niveau.

Safonov a des pistes en Espagne et au Portugal

Par ailleurs, les envies de départ de Matvey Safonov sont confirmées par PSG Inside Actus : « Il doute de son avenir au PSG. Le gardien russe ne comprend pas le manque de concurrence avec Chevalier. Promis une bataille «saine», il n’a toujours pas joué. Un prêt en janvier est envisagé. Ce qu’on raconte est vrai. L’Espagne et Portugal sont intéressés. »