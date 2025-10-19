FC Nantes – LOSC (0-2) : les notes des Canaris et des Dogues 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Paris cible un géant en attaque, Safonov a déjà des points de chute !

Said El Mala (Cologne)
Bastien Aubert
19 octobre 2025

Le Paris Saint-Germain accélère sa révolution de fond. Fort du succès européen avec Luis Enrique, le club de la capitale s’affirme comme le nouvel eldorado des jeunes talents du football européen. Repérer, séduire, et s’attacher les services des révélations du moment : la signature PSG New Look. La dernière cible ? Said El Mala, un ailier allemand de tout juste 19 ans qui affole déjà la Bundesliga sous le maillot de Cologne.

Un PSG tourné vers l’avenir sous Luis Enrique

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG ne cache plus sa stratégie. Place au collectif, à la jeunesse, à l’intensité. Fini les stars clinquantes, la lumière est désormais sur l’éclosion de la relève, modèle validé par Nasser Al-Khelaïfi et incarné par le nouveau coach et son staff. Ces nouvelles orientations influent jusque dans la composition d’équipe de Luis Enrique contre Strasbourg, où la jeunesse prend de plus en plus d’espace.

À ses côtés, Luis Campos joue un rôle clé. Tacticien du recrutement, il multiplie les détections en Europe, déjà récompensées par des trouvailles comme João Neves ou Vitinha. Le PSG veut désormais aller plus vite et plus fort sur le marché des jeunes promesses.

Said El Mala, révélation de la Bundesliga

S’il y a un nom qui circule dans tous les bureaux du recrutement parisien, c’est bien celui de Said El Mala. Propulsé sur le devant de la scène grâce à un début de saison tonitruant avec le FC Köln, le jeune ailier impressionne par sa puissance et son efficacité.

À 19 ans, El Mala découvre la Bundesliga après avoir brillé en troisième division la saison dernière (13 buts, 5 passes décisives). Cette saison, il frappe fort : 3 réalisations et 1 offrande en 245 minutes, soit une implication toutes les 60 minutes. Ajoutons à cela un gabarit imposant (1,90 m), une explosivité rare et une capacité à déstabiliser n’importe quelle défense.

Son entraîneur ne cache pas qu’avec de telles performances, la tentation sera forte pour les grands d’Europe : « Si El Mala continue sur ce rythme, il partira pour un montant record », glisse-t-il, lucide face à l’intérêt grandissant.

Un mercato anticipé pour éviter la concurrence

Avec une telle trajectoire, les courtisans se bousculent : Brighton surveille de près, l’Inter Milan s’est déjà renseigné. Mais le PSG entend prendre la pôle, convaincu de pouvoir séduire l’international U21 allemand dès cet été. Choisir El Mala, c’est s’offrir un profil complet et une vraie perspective d’évolution, dans la logique de la promesse de titularisation de Luis Enrique à un talent du FC Barcelone : parier sur la progression interne.

Les décideurs parisiens savent que le dossier El Mala va rapidement s’enflammer. Sa valeur a gonflé – la barre des 20 millions d’euros est déjà atteinte, et Cologne ne compte pas céder avant l’été prochain. Mais le PSG avance en coulisses, bien décidé à prendre tout le monde de vitesse.

Quel avenir pour l’ailier allemand ?

Impossible, selon le club allemand, de voir El Mala quitter le FC Köln avant la fin de saison. Mais le départ l’été prochain apparaît inévitable tant la trajectoire du joueur éclabousse le championnat. Reste à savoir si Paris saura convaincre avant que la concurrence ne change la donne.

Un pari sur la jeunesse — dans la droite ligne du projet mis en place par Luis Enrique. À l’heure où l’entraîneur catalan cultive une philosophie axée sur le collectif et la montée en puissance des jeunes éléments, ce dossier El Mala confirme, s’il en était encore besoin, la nouvelle ambition du PSG d’écrire le futur du football européen. À suivre de près, tant ce profil coche toutes les cases pour s’installer durablement au plus haut niveau.

Safonov a des pistes en Espagne et au Portugal

Par ailleurs, les envies de départ de Matvey Safonov sont confirmées par PSG Inside Actus : « Il doute de son avenir au PSG. Le gardien russe ne comprend pas le manque de concurrence avec Chevalier. Promis une bataille «saine», il n’a toujours pas joué. Un prêt en janvier est envisagé. Ce qu’on raconte est vrai. L’Espagne et Portugal sont intéressés. »

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Lille s'impose à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes – LOSC (0-2) : les notes des Canaris et des Dogues 

Par Bastien Aubert
Said El Mala (Cologne)
Mercato...

PSG Mercato : Paris cible un géant en attaque, Safonov a déjà des points de chute !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

OM : un renfort est tombé du ciel pour remplacer Gouiri, grosse opération en vue au Mercato ?

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland déjà en danger avec Kilmer Sports ?

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez (Atlético)
FC Barcelone...

PSG Mercato : Julian Alvarez a déjà fait son choix entre Paris et le FC Barcelone

Par Bastien Aubert
Ali Maamar (Anderlecht)
Mercato...

OM Mercato : Benatia prêt à griller le PSG et le FC Barcelone pour un renfort surprise ! 

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika en action lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE : la boulette hallucinante de Batubinsika en réserve, un but venu d’une autre planète !

Par Bastien Aubert
FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !
FC Nantes...

FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – AJ Auxerre (2-2) : prêt à viré, Beye envoie un message cash sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert
Sander Tangvik (Rosenborg)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur un première recrue dangereuse en janvier !

Par Bastien Aubert
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup de génie de Laporta, 100 M€ en vue du Mercato hivernal !

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin (Stade Rennais)
Aj Auxerre...

Stade Rennais – AJ Auxerre (2-2) : les 3 joueurs rennais qui placent Habib Beye sur la sellette 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – Paris FC (2-1) : Pierre Sage envoie un message lunaire à l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Ignatius Ganago
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant de MLS ouvre un premier dossier épineux pour janvier 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : Mbappé bloque Endrick au PSG et ouvre la porte à l’OM 

Par Bastien Aubert
L'arbitrage de Nice - OL a fait polémique
Ligue 1...

OL : Pierre Ménès dégoupille après la polémique arbitrale à Nice !

Par Bastien Aubert
Mickaël Landreau en tribune lors d'un match de Gambardella.
FC Nantes...

FC Nantes : après l’arrêt du Collectif Nantes, Landreau règle ses comptes avec Ménès

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – Paris FC (2-1) : Thauvin, le coup de massue avant l’OM

Par Bastien Aubert
Djylian N'Guessan
ASSE...

ASSE : terrible coup dur pour N’Guessan avant Annecy !

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : le onze contre Auxerre est tombée avec deux surprises ! 
Aj Auxerre...

Stade Rennais : le onze contre Auxerre est tombée avec deux surprises ! 

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a identifié le remplaçant de Gouiri, Greenwood valide !

Par Bastien Aubert
PSG – RC Strasbourg : Pierre Ménès s’acharne sur un flop parisien
PSG...

PSG – RC Strasbourg : Pierre Ménès s’acharne sur un flop parisien

Par Laurent Hess
Ousmane Dembélé et Marquinhos aux côtés de Luis Enrique.
Ligue 1...

PSG : grandes nouvelles pour Dembélé et Marquinhos !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé lors du match du Real Madrid contre Villarreal.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso va prendre un gros risque avec Mbappé à Getafe

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet