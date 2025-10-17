PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg

Voici les compos officielles du match entre le PSG et le RC Strasbourg pour la 8e journée de Ligue 1.

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir ! À l’occasion de l’ouverture de la 8e journée, le PSG reçoit le RC Strasbourg. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Liam Rosenior. Coup d’envoi à 20h45 au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Mayulu, Lee, Doué – Mbaye, Ramos, Barcola.

RC Strasbourg : Penders – Doué, Høgsberg, Doukouré, Chilwell – El Mourabet, Barco – Ouattara, Enciso, Moreira – Panichelli.