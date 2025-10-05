PSG Mercato : Luis Enrique a promis une place de titulaire à un crack du FC Barcelone !

Et si le voyage du PSG à Barcelone n’avait pas uniquement servi à décrocher trois points en Ligue des Champions ? Luis Enrique a des idées derrière en vue du mercato…

Luis Enrique n’a pas des idées de courte vue. Selon Don Balon, le coach du PSG aurait profité de son retour en Catalogne pour discuter avec Gavi, le jeune prodige du Barça qu’il rêve d’attirer à Paris. Une manœuvre discrète, mais lourde de sens, qui pourrait bien annoncer un mercato explosif l’été prochain.

Le technicien asturien n’a jamais caché son admiration pour Gavi. Formé à la Masia et devenu rapidement un cadre de la Roja, le milieu andalou incarne le profil de joueur que Luis Enrique affectionne : agressif, technique, infatigable. Depuis longtemps déjà, le coach parisien rêve de le diriger, et à en croire les rumeurs venues d’Espagne, il lui aurait même glissé que « dans mon PSG, une place de titulaire t’attend. »

Une confidence qui a tout d’une déclaration d’amour. Car si le Barça ne songe absolument pas à se séparer de son joyau, la réalité économique et sportive pourrait peser au moment du mercato. Paris a les moyens financiers pour présenter une offre démesurée, et le club catalan, en difficulté budgétaire, n’est jamais à l’abri d’une décision douloureuse.

Pour le PSG, l’opportunité serait immense. Gavi, 21 ans, apporterait à l’entrejeu une intensité rare et une mentalité de guerrier, capable de transcender l’équipe dans les grands rendez-vous. Du côté barcelonais, les dirigeants assurent que le joueur est intransférable. Mais comme souvent dans le football moderne, les grandes promesses volent parfois en éclats quand les chèques se multiplient.