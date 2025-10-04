FC Barcelone : Flick donne des nouvelles de Lamine Yamal et éteint la polémique avec De la Fuente
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone, PSG : le bel hommage de Xavi à Luis Enrique

FC Barcelone, PSG : le bel hommage de Xavi à Luis Enrique
Laurent Hess
4 octobre 2025

L’entraîneur du PSG a reçu les éloges de son ancien joueur au Barça.

Elu meilleur coach de l’année 2025 au Ballon d’Or, Luis Enrique a permis au PSG de remporter sa première Ligue des champions. L’Espagnol a fait de Paris une véritable machine à gagner, et Xavi, son ancien joueur au FC Barcelone, n’a pas manqué de le féliciter hier en marge de la présentation officielle du ballon Trionda pour la Coupe du monde 2026 à New York, dans une interview au journal Marca.

Selon Xavi, Luis Enrique est l’un des meilleurs coachs de la décennie

«Luis Enrique est un entraîneur de tout premier plan, qui a fait un excellent travail au Barça. Nous avons remporté le triplé avec lui, en jouant très bien. Un entraîneur exigeant, obsédé par le travail, qui te pousse à donner le maximum, qui te motive… l’un des meilleurs de ces dix dernières années», a-t-il glissé. Des éloges méritées vu le travail réalisé par Luis Enrique depuis son arrivée à Paris.

FC BarceloneLigaLigue 1PSG
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

FC Barcelone : Flick donne des nouvelles de Lamine Yamal et éteint la polémique avec De la Fuente
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick donne des nouvelles de Lamine Yamal et éteint la polémique avec De la Fuente

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Moueffek kiffe une recrue estivale
ASSE...

ASSE Mercato : Moueffek kiffe une recrue estivale

Par Laurent Hess
Stade Brestois – FC Nantes : Tabibou et Lahdo d’entrée, Leroux maintenu à gauche… Luis Castro a fait ses choix
FC Nantes...

Stade Brestois – FC Nantes : Tabibou et Lahdo d’entrée, Leroux maintenu à gauche… Luis Castro a fait ses choix

Par Laurent Hess
ASSE : Rudi Garcia snobe encore Stassin pour un buteur à 0 but !
ASSE...

ASSE : Rudi Garcia snobe encore Stassin pour un buteur à 0 but !

Par Laurent Hess
FC Barcelone, PSG : le bel hommage de Xavi à Luis Enrique
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : le bel hommage de Xavi à Luis Enrique

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Emmanuel Petit s’inquiète pour Habib Beye, Rothen le tacle !
Ligue 1...

Stade Rennais : Emmanuel Petit s’inquiète pour Habib Beye, Rothen le tacle !

Par Laurent Hess
Ligue 1 : le FC Metz en deuil pour la réception de l’OM
FC Metz...

Ligue 1 : le FC Metz en deuil pour la réception de l’OM

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland kiffe un joueur de Ligue 1 !
ASSE...

ASSE : Horneland kiffe un joueur de Ligue 1 !

Par Laurent Hess
FC Barcelone, PSG : Xavi voulait voir Lamine Yamal Ballon d’Or
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Xavi voulait voir Lamine Yamal Ballon d’Or

Par Laurent Hess
FC Nantes : Luis Castro face à un énorme casse-tête à Brest !
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro face à un énorme casse-tête à Brest !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye dément les tensions avec son vestiaire
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye dément les tensions avec son vestiaire

Par Laurent Hess
LOSC : Ozer n’est pas le seul Dogue à avoir illuminé Rome
Ligue Europa...

LOSC : Ozer n’est pas le seul Dogue à avoir illuminé Rome

Par Laurent Hess
OM : la date de l’arrivée de Corinne Diacre est connue
Mercato...

OM : la date de l’arrivée de Corinne Diacre est connue

Par Laurent Hess
PSG : le club s’agace de la sélection de Joao Neves
International...

PSG : le club s’agace de la sélection de Joao Neves

Par Laurent Hess
ASSE : un ancien Vert risque une lourde peine de prison
AS Nancy Lorraine...

ASSE : un ancien Vert risque une lourde peine de prison

Par Laurent Hess
OL, équipe de France : Tolisso fait passer un message très clair à Didier Deschamps
Equipe de France...

OL, équipe de France : Tolisso fait passer un message très clair à Didier Deschamps

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : retour aux sources pour Emmanuel Rivière !
ASSE...

ASSE Mercato : retour aux sources pour Emmanuel Rivière !

Par Laurent Hess
RC Lens : le week-end démarre mal chez les Sang et Or
RC Lens...

RC Lens : le week-end démarre mal chez les Sang et Or

Par Laurent Hess
Real Madrid : Xabi Alonso fait une promesse à Endrick
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso fait une promesse à Endrick

Par Laurent Hess
Ligue 1 : porté par Kebbal et Krasso, le Paris FC régale contre Lorient !
Ligue 1...

Ligue 1 : porté par Kebbal et Krasso, le Paris FC régale contre Lorient !

Par Laurent Hess
ASSE : Dall’Oglio rend grâce à Batlles
ASSE...

ASSE : Dall’Oglio rend grâce à Batlles

Par Laurent Hess
OL : épaté par les Gones, Riolo félicite Fonseca et « son homme à tout faire »
OL...

OL : épaté par les Gones, Riolo félicite Fonseca et « son homme à tout faire »

Par Laurent Hess
Stade Brestois – FC Nantes : l’hécatombe continue chez les Canaris !
FC Nantes...

Stade Brestois – FC Nantes : l’hécatombe continue chez les Canaris !

Par Laurent Hess
PSG : Ousmane Dembélé a fixé la date de son retour
Ligue 1...

PSG : Ousmane Dembélé a fixé la date de son retour

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet