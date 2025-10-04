L’entraîneur du PSG a reçu les éloges de son ancien joueur au Barça.

Elu meilleur coach de l’année 2025 au Ballon d’Or, Luis Enrique a permis au PSG de remporter sa première Ligue des champions. L’Espagnol a fait de Paris une véritable machine à gagner, et Xavi, son ancien joueur au FC Barcelone, n’a pas manqué de le féliciter hier en marge de la présentation officielle du ballon Trionda pour la Coupe du monde 2026 à New York, dans une interview au journal Marca.

Selon Xavi, Luis Enrique est l’un des meilleurs coachs de la décennie

«Luis Enrique est un entraîneur de tout premier plan, qui a fait un excellent travail au Barça. Nous avons remporté le triplé avec lui, en jouant très bien. Un entraîneur exigeant, obsédé par le travail, qui te pousse à donner le maximum, qui te motive… l’un des meilleurs de ces dix dernières années», a-t-il glissé. Des éloges méritées vu le travail réalisé par Luis Enrique depuis son arrivée à Paris.