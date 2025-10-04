Devant les socios du FC Barcelone vendredi soir, Joan Laporta a réagi à la défaite face au PSG, avec des mots positifs.

Lors de la célébration du 50ᵉ anniversaire de la Penya Blaugrana Josep Raich (club de supporters barcelonais) à Molins de Rei, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, est revenu sur la récente défaite contre le PSG à Montjuïc, tout en affichant un message d’optimisme pour l’avenir.

Il a expliqué, pour Mundo Deportivo : « J’ai été avec Flick, avec les joueurs et avec Deco, et j’ai aimé leur réaction : ils sont conscients qu’il y a des choses à corriger. » Selon lui, subir un revers « mieux vaut maintenant que plus tard, car je les vois motivés pour la Ligue des Champions. » Il a ajouté : « Nos joueurs ne se rendront jamais. »

« J’ai une certaine amertume pour la défaite contre le PSG »

Malgré cette amertume, Laporta reste confiant dans le potentiel de son équipe : « J’ai une certaine amertume pour la défaite contre le PSG, mais le Mondial de handball l’a un peu compensée. » Il a souligné la résilience de ses équipes : « Nous surmontons toujours les obstacles et cela nous rend plus forts. »

Le président a également rappelé que tous les membres du club ont cette philosophie compétitive : « Nos joueurs, joueuses, entraîneurs… ont une devise : dans tout, nous luttons jusqu’au bout, pas seulement dans les compétitions mais aussi face aux obstacles que nous rencontrons. »