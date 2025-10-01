Ce mercredi, le PSG a obtenu une victoire ô combien difficile à aller chercher contre le FC Barcelone. Très amoindri et mené dès la 19e, le club de la capitale a pris les 3 points dans les derniers instants. Résumé.

Dès la 14e minute, Zabarnyi sauvait le PSG en se jetant pour contrer une frappe de Ferran Torres, qui dribblait Chevalier et tentait de croiser du droit à ras de terre. Quelques minutes plus tard, Barcelone ouvrait le score. Yamal interceptait une passe latérale imprécise de Vitinha et servait Pedri dans l’axe, qui transmettait à Rashford. Le Britannique centrait immédiatement vers Torres, lequel taclait du droit pour tromper Szczesny.

À la demi heure, Szczesny se montrait vigilant sur le coup franc d’Hakimi, provoqué par une faute sur Mbaye. Hakimi enroulait brillamment du droit, mais le gardien détournait la frappe en corner. Vitinha tentait ensuite sa chance, mais envoyait le ballon au-dessus. Le PSG répliquait dans la foulée grâce à Mayulu. Mbaye servait Nuno Mendes, qui partait de son camp et échappait à plusieurs Barcelonais avant de recentrer vers Mayulu.

Cubarsi manquait son intervention et Mayulu battait Szczesny en croisant du gauche (38e). Barcola se montrait lui aussi dangereux en échappant facilement à Martin et en frappant depuis l’angle gauche de l’aire de vérité catalane, mais le ballon passait au-dessus (42e). À la pause, Barcelone et Paris étaient dos à dos.

Ramos en sauveur

Après la reprise, Barcola continuait de se montrer incisif sur le côté droit. Il frappait puissamment du pied droit, mais Szczesny détournait la balle des mains (53e). Peu après, Hakimi sauvait une nouvelle fois le PSG en se jetant sur une reprise pied droit d’Olmo, consécutive à un centre mal repoussé par Zabarnyi dans l’axe (64e). Fabian Ruiz tentait sa chance ensuite, reprenant instantanément un centre de Nuno Mendes du pied gauche, mais sa frappe écrasée était captée par Szczesny (70e).

À la 83e, Lee se montrait audacieux sur le côté droit de la surface catalane. Il dribblait plusieurs adversaires et enroulait du pied gauche. Szczesny était battu, mais le poteau droit repoussait sa tentative. C’est à la 90e que le match prenait une autre tournure. Hakimi, placé haut sur le terrain, délivrait un magnifique centre du pied droit pour Ramos, entré à la 72e, et qui surgissait et reprenait du gauche, trompant Szczesny pour offrir la victoire au PSG !