Indisponible depuis le 5 septembre à cause d’une blessure musculaire contractée avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait à nouveau regarder ses coéquipiers depuis le banc, ce soir, lors du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Bayer Leverkusen (21h).

Alors qu’Ousmane Dembélé a retrouvé l’entraînement collectif depuis quelques jours, Luis Enrique pourrait jouer la carte de la prudence face à l’une des meilleures équipes allemandes du moment, le Bayer Leverkusen.

Dembélé sur la touche ?

Vendredi dernier, face au RC Strasbourg (3-3), le coach du PSG avait surpris tout le monde en titularisant Désiré Doué, pourtant lui aussi absent depuis plus d’un mois. Le pari s’était avéré payant : l’ancien Rennais avait livré une prestation convaincante, pleine d’énergie et de justesse technique tout en étant aussi impliqué sur des buts alsaciens… De quoi nourrir quelques espoirs du côté de Dembélé, impatient de retrouver la compétition. Mais selon L’Équipe, le scénario pourrait être bien différent cette fois.

Mayulu pressenti d’emblée

Le quotidien sportif estime que Luis Enrique devrait reconduire Sonny Mayulu, auteur d’une belle entrée face à Strasbourg. Une décision logique à première vue : le PSG enchaîne les matchs à haute intensité et ne peut pas se permettre de perdre à nouveau un joueur clé pour plusieurs semaines. Dembélé, qui revient d’une blessure à l’ischio-jambier, n’a pas encore retrouvé le rythme d’un match complet. L’idée serait donc de le ménager encore un peu, quitte à le faire entrer en seconde période si le match l’exige. Le Ballon d’Or en tribunes, sur le banc ou sur la pelouse ? Réponse à 21 heures.