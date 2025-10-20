Selon Defensa Central, Paris serait prêt à céder Fabian Ruiz pour tenter de débloquer le dossier Endrick ? Bonne ou mauvaise idée ? C’est notre débat…

« Non »

« Que le PSG tente le coup avec Endrick, pourquoi pas. Mais de là à sacrifier Fabian Ruiz, non. L’Espagnol est une pierre importante de l’édifice construit par Luis Enrique et Luis Campos, et ce serait risqué de la laisser partir, en plus chez un potentiel concurrent en Ligue des champions. Si l’échange devait effectivement aboutir, qui se renforcerait ? Pas Paris, à mon sens… Endrick reste un prospect, il ne s’est pas imposé au Real. Pourquoi en serait-il autrement au PSG ? Est-il meilleur que Dembélé ou Ramos ? J’en doute. A l’instant T, cela m’étonnerait. Mais cela m’étonnerait aussi que la direction parisienne fasse cette erreur. On ne change pas une équipe qui gagne. Déjà que le PSG a laissé filer Donnarumma… »

Laurent HESS

« Une décision audacieuse mais potentiellement payante »

« Oui, céder Fabian Ruiz pour tenter de recruter Endrick peut être une décision audacieuse mais potentiellement payante pour le PSG. Endrick est un jeune prodige brésilien, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Même s’il n’a pas encore explosé au Real, son potentiel est énorme et il pourrait devenir une pièce maîtresse de l’attaque parisienne sur le long terme. Et on sait que Luis Enrique sait comment bonifier ce genre de joueurs.

Fabian Ruiz est certes un joueur de qualité, mais le PSG dispose d’autres options au milieu, et cela n’est pas non plus difficile à trouver sur le marché. Parfois, il faut accepter de sacrifier un joueur déjà établi pour sécuriser un talent d’exception qui peut faire beaucoup de bien au club. Historiquement, le PSG a parfois pris des risques en misant sur de jeunes joueurs ambitieux, et cela a souvent payé, du moins sur le plan offensif. Donc, si le PSG veut vraiment se projeter dans l’avenir et bâtir une équipe capable de dominer un peu plus l’Europe, tenter Endrick en sacrifiant un Fabian Ruiz performant mais vieillissant (29 ans) n’est pas une mauvaise idée ».

William TERTRIN