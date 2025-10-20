Il a poussé un coup de gueule…

Les débuts de Lucas Chevalier au PSG ne sont pas terribles et l’ancien portier du LOSC est assez critiqué, notamment pour ses dernières prestations face aux Dogues et l’OM. De quoi lui mettre la pression. Mais ce lundi, en conférence de presse, Luis Enrique a défendu le successeur de Gianluigi Donnarumma. Bec et ongles !

Luis Enrique « très content » de Chevalier

« Je suis très content de Lucas Chevalier. Pour moi, c’est l’une, si ce n’est la meilleure option. Je suis content de ses performances. Quand nous recrutons un joueur, nous pensons à une longue période d’adaptation. Il a de la personnalité, il l’a montré. Vous ne vous rappelez pas pendant combien d’années vous avez critiqué Gigio Donnarumma ». Et à l’Espagnol d’être encore plus tranchant… « Ces quatre dernières années, vous avez tué sportivement Donnarumma, s’il vous plait ! Je n’étais pas l’entraîneur du PSG et j’écoutais tout le temps des critiques. Quand tu es gardien d’un club comme le PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça. J’aime sa personnalité, son niveau. On est confiant sur le fait qu’il va être très important pour l’équipe pendant beaucoup d’années. »