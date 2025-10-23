Le PSG continue de marcher sur l’Europe et a prévu d’étirer sa balade au moins jusqu’en janvier. Il sera alors temps de passer au mercato et de prolonger Senny Mayulu !

Le PSG continue de marcher sur l’Europe et a prévu d’étirer sa balade au moins jusqu’en janvier. Il sera alors temps de passer au mercato… et de prolonger Senny Mayulu ! Selon PSG Inside Actus, le jeune Parisien serait tout proche de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2030. « Le club de la capitale a accéléré ces derniers jours, conscient que ses récentes performances attirent déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens. Officialisation Janvier ou Février », glisse l’intimer. Particulièrement bien renseigné sur Paris, PSG Inside Actus ajoute que la piste Rodrigo Mora refait surface : en cas d’échec du dossier Akliouche, Luis Campos reviendra à la charge cet hiver à la demande de Luis Enrique.

Barco a tapé dans l’oeil de Luis Enrique

De son côté, TZ München affirme que Valentin Barco a tapé dans l’oeil de Luis Enrique lors du récent PSG-RC Strasbourg au Parc des Princes (3-3). Dans tous les bons coups et excellent depuis le coup d’envoi de la saison, le phénomène argentin est une cible sérieuse pour renforcer l’entrejeu parisien. Néanmoins, le transfert est loin d’être acquis en raison d’une concurrence européenne fournie : le Bayern Munich serait prêt à poser 40 millions d’euros pour se l’offrir au mercato !

Le PSG pourrait recruter un nouveau gardien

Au niveau des départs, le ne compte pas faire de Marin le n°2 au poste de gardien si Matvey Safonov venait à faire ses valises. Le club explore d’autres pistes pour concurrencer Lucas Chevalier ou être le second gardien, avec un touche venue du Portugal dont le nom n’a pas filtré mais qui serait étudiée pour ce mercato d’hiver. Par ailleurs, un club saoudien insiste pour recruter Kang-In Lee en janvier.