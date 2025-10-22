PSG Inside Actus, insider bien informé sur le club de la capitale, a reçu l’assurance que Luis Campos va recruter au prochain mercato hivernal.

Le PSG continue de briller sur tous les fronts mais toutes les recrues ne tiennent pas leur rang. Ilya Zabarnyi, le défenseur recruté par Luis Campos cet été, inquiète et pourrait pousser la direction à agir dès le prochain mercato hivernal.

Déjà mis à mal en Ligue 1 face au RC Strasbourg (3-3), le défenseur central ukrainien a connu une soirée cauchemar hier lors de la démonstration parisienne à Leverkusen en Ligue des Champions (7-2), où il a été expulsé. Un épisode isolé dans un match globalement parfait pour le PSG, mais qui souligne les limites actuelles de la défense parisienne et met en lumière les choix à rectifier.

« Ce mercato d’hiver va bouger… »

Selon PSG Inside Actus, insider bien informé sur le club de la capitale : « Zabarnyi inquiète un peu… j’espère qu’il n’a pas le syndrome Skriniar. Je peux dire que ce mercato d’hiver va bouger… J’en suis sûr… » Une déclaration qui laisse peu de doute : Campos ne restera pas les bras croisés et prépare déjà des ajustements pour renforcer la défense lors du prochain mercato.

Le message est clair : malgré un effectif ultra-performant, certaines failles doivent être corrigées. Zabarnyi pourrait être la première recrue à passer au crible, alors que Paris continue de viser la domination totale sur le plan national et européen. Le mercato hivernal s’annonce donc brûlant au PSG, et les supporters savent désormais qu’une surprise pourrait débarquer dès janvier pour rectifier ce qui a été jugé comme un “flop” défensif.