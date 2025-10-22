La consultante de Canal + n’a pas été tendre avec la prestation de Zabarnyi à Leverkusen...

Dans un match de folie, le PSG a étrillé le Bayer Leverkusen mardi soir (7-2). Mais les Parisiens ont encore failli défensivement après le match nul 3-3 contre Strasbourg et Illia Zabarnyi, déjà peu à son affaire face aux Alsaciens, a vu rouge à la BayArena, après avoir provoqué deux penaltys.

Laure Boulleau trouve Zabarnyi « mauvais perdant »

Sur Canal +, Laure Boulleau n’a pas été tendre avec la prestation de l’ancien joueur de Bournemouth. « Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi, c’est qu’on dirait qu’il refuse de perdre les duels, a-t-elle commenté. Des fois, tu perds ton duel, faut lâcher au pire. Faire ça, c’est encore pire. Tu peux encore prendre un rouge. Il a vu que le mec avait de l’avance sur lui, à un moment donné, ne cherche plus le combat physique. De toute façon, le duel est perdu. Je trouve qu’il est mauvais perdant ». Voilà qui est dit !