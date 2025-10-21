Le Paris Saint-Germain prépare un coup retentissant sur le marché des transferts. Une opération qui risque de faire couler beaucoup d’encre…

Le PSG a-t-il perdu la raison ? Selon le média Fichajes, le club de la capitale serait prêt à dépenser près de 60 millions d’euros pour recruter Sandro Tonali, le milieu italien de 25 ans actuellement à Newcastle. Un investissement colossal qui ne serait pas sans controverse.

Tonali a en effet été impliqué dans un scandale de paris sportifs en Angleterre, une affaire qui avait fait grand bruit dans le monde du football à la fin de l’année 2023. Le milieu de terrain italien, alors récemment transféré de l’AC Milan à Newcastle United pour un montant record de 70 millions d’euros, a été suspendu dix mois pour avoir enfreint les règles strictes interdisant aux joueurs professionnels de parier sur des matchs.

En plus d’une amende de 20 000 euros, cette suspension l’a exclu du reste de la saison 2023-2024 et de l’Euro 2024. Malgré ce passif, le PSG semble décidé à passer outre, convaincu que son profil correspond parfaitement aux besoins du milieu parisien, notamment pour renforcer le secteur défensif et apporter de la créativité dans la relance.

Tonali, un passé sulfureux

Sous contrat avec Newcastle, Tonali a démontré un niveau très solide en Premier League, alliant puissance physique, lecture du jeu et qualité de passe. Pour Luis Enrique, qui cherche un milieu capable de dicter le rythme et sécuriser le cœur du jeu, l’Italien représente une solution idéale, même si son arrivée risque de diviser l’opinion publique.

Avec Tonali, Paris viserait à la fois la stabilité au milieu et le renforcement d’une équipe ambitieuse en Ligue des champions. Le feuilleton est loin d’être terminé, et les prochains jours seront décisifs pour savoir si le club parviendra à séduire Newcastle et convaincre le joueur de rejoindre la capitale.