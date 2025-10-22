Ousmane Dembélé était attendu. Il a répondu présent de la plus belle des façons. Après près de deux mois d’absence, l’ailier du Paris Saint-Germain a réalisé un come-back retentissant sur la scène européenne. Face à Leverkusen, il n’a pas seulement marqué : il a aussi envoyé un signal fort à tout le club et ses supporters.

Dembélé de retour : un but marquant face à Leverkusen

Entré en cours de jeu, Dembélé a vite retrouvé ses repères. Profitant d’une ouverture de Bradley Barcola, il a soigné son retour en glissant le ballon au fond des filets. Un geste tout en maîtrise, illustration d’un joueur totalement dans son élément.

Son dynamisme a insufflé une nouvelle énergie offensive. Le PSG s’est imposé largement (7-2), et la prestation du joueur n’est pas passée inaperçue, tout comme l’analyse enthousiaste de son entraîneur – à retrouver dans les commentaires du coach après la démonstration collective.

“Tant que j’ai faim, je serai au PSG” : la déclaration qui rassure Paris

Invité à s’exprimer après la rencontre, Dembélé n’a pas caché sa satisfaction. Il a confié sa joie de retrouver ses sensations : « Je me suis très bien senti dans ce match. Un bon ballon de Bradley, j’ai pu la mettre au fond, je me sens bien. »

Mais surtout, il a rassuré Paris sur ses intentions. Sa phrase en zone mixte a fait mouche : « Tant que j’ai faim, je serai au PSG. » Un engagement émotionnel, un message direct au public parisien. Dembélé l’assure, sa motivation reste intacte et il se projette à long terme avec les Rouge et Bleu.

100 matchs, Ballon d’Or et perspectives pour l’avenir

Ce retour décisif coïncide avec un cap symbolique : Dembélé célébrait son 100e match sous les couleurs du PSG. Un parcours déjà riche, jalonné de 44 buts et 33 passes décisives. Sacré Ballon d’Or 2025, il affiche désormais une position de force inédite.

Sa situation contractuelle est claire — lié jusqu’en 2028, il peut négocier sans pression alors que le club entre dans une nouvelle ère salariale. Une confiance partagée par la direction et l’entraîneur, comme en témoigne l’enthousiasme du staff autour du collectif actuel.

La gestion de son retour et sa motivation intacte

Dembélé a pris le temps de bien revenir après sa blessure. Son impatience était visible, mais il a opté pour la sagesse : « J’ai voulu entrer face à Strasbourg, mais le coach m’a dit d’attendre un peu […]. Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J’ai pris mon temps pour bien revenir. »

Le résultat est là. Resté concentré, il affiche aujourd’hui une forme étincelante et une envie renouvelée de briller dans la durée au Parc des Princes. Avec ce retour en grâce, Dembélé ne fait pas que marquer des buts. Il confirme qu’il est, plus que jamais, un pilier du projet parisien.