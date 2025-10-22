Le Mercato du PSG fait débat au sein de la rédaction de Butfootballclub…

« Par rapport à celui de l’OM, oui ! »

« Il est encore un peu tôt pour juger le Mercato du PSG, mais à ce jour, on ne peut pas dire que c’est une réussite, contrairement à celui de l’OM avec Pavard, Aguerd, Medina, Paixao, Aubameyang, voire Emerson Palmieri. L’OM s’est clairement renforcé et ce n’est pas le cas du PSG au vu de ce début de saison. On verra si Chevalier fera oublier Donnarumma mais pour l’heure, force est de constater que l’ancien lillois n’a pas (encore?) le niveau de l’Italien. Quant à Zabarnyi, son début de saison est gâché par son mauvais match contre Strasbourg et son expulsion à Leverkusen. L’Ukrainien a déjà montré de bonnes choses, mais est-il vraiment le successeur de Marquinhos ?

A-t-il cette envergure là ? Je me dis aussi qu’il aurait peut-être fallu ajouter un élément offensif pour redistribuer un peu les cartes, et éviter que les vainqueurs de la dernière Ligue des champions se reposent sur leurs lauriers. Mais à ce moment là de la saison, l’an dernier, tout le monde fustigeait le départ de Mbappé, son « non remplacement », et les choix de Luis Enrique. Attention donc à ne pas tirer de conclusions hâtives, surtout que Paris a joué très amoindri ces dernières semaines à cause des blessures. Et qu’il vient de pulvériser le Bayer 7-2…»

Laurent HESS

« C’est louable, le PSG préfère miser sur la jeunesse »

« J’entends l’argument selon lequel le PSG aurait pu faire mieux en terme de recrutement cet été. En tant que suiveur de l’OM, on ne peut que valider ce constat. Néanmoins, si le club phocéen s’est autant renforcé, c’est qu’il en avait besoin. Or, Paris a déjà de la qualité et de la quantité sur le banc n partant du principe où Luis Enrique fait le pari de s’appuyer sur les jeunes du club, ce qui est moins le cas à Marseille.

De plus, si le PSG avait recruté une pointure cet été, cela aurait entraîné une forme de concurrence qui aurait pu déstabiliser un groupe qui venait de marcher sur l’eau. Je trouve cela donc plutôt intelligent de la part du PSG de ne pas avoir recruté et de faire confiance à l’effectif en place. Cela dit, un latéral ne serait pas de trop… »

Bastien AUBERT