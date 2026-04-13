Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Cité comme potentiel remplaçant de Lucas Chevalier au PSG, Anatoliy Trubin (Benfica Lisbonne, 24 ans) reste en lice au mercato estival.

Le mercato des gardiens s’annonce bouillant du côté du PSG. Alors que plusieurs profils sont étudiés pour anticiper l’avenir, une piste bien connue des supporters de l’OM refait surface : Anatoliy Trubin. Actuellement au Benfica Lisbonne, le portier ukrainien de 24 ans reste dans la short-list parisienne, notamment en alternative à d’autres dossiers plus complexes. Une information confirmée dans un contexte où le PSG explore plusieurs options pour renforcer ce poste stratégique.

L’Inter en pole pour Verbruggen

Car en parallèle, le club de la capitale suit de près Bart Verbruggen. Le gardien néerlandais de Brighton s’est imposé comme une référence en Premier League et attire logiquement les convoitises. Comme déjà dit, Bayern Munich, Arsenal, Chelsea FC et l’Inter Milan sont également sur les rangs, avec une longueur d’avance pour le club italien. Face à cette concurrence féroce, le conseiller sportif du PSG Luis Campos avance sur plusieurs fronts. Outre Verbruggen et Trubin, les noms de Elia Caprile, Diogo Costa et Gregor Kobel sont également étudiés. Mais un nom résonne particulièrement fort… et pas forcément pour de bonnes raisons du côté marseillais.

Le PSG ne lâche pas Trubin… cauchemar de l’OM

Trubin reste associé à un souvenir douloureux pour les supporters de l’OM : son but de la tête face au Real Madrid en janvier, qui avait permis au Benfica de décrocher une place en barrage de Ligue des champions… au détriment des Phocéens. Un épisode encore dans toutes les têtes, qui donne à ce dossier une dimension émotionnelle particulière. Voir ce joueur débarquer à Paris serait perçu comme un véritable coup dur sur la Canebière. Rien n’est encore acté, mais une chose est sûre : le PSG avance ses pions. Et parmi les pistes étudiées, certaines pourraient faire beaucoup de bruit.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League