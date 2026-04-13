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FRANCE

PSG : le groupe à Liverpool est tombé, Luis Enrique sort l’artillerie lourde 

Par Bastien Aubert - 13 Avr 2026, 11:50
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Bradley Barcola en action face à Chelsea lors du 8e de finale retour de Champions League.

Vainqueur à l’aller, le PSG se déplace à Liverpool avec un groupe solide pour valider son billet en demi-finale de Ligue des champions. Mais une absence importante est à noter.

Le moment de vérité est arrivé pour le PSG. Victorieux 2-0 au Parc des Princes face à Liverpool FC, le club de la capitale se rend à Anfield ce mardi soir pour le quart de finale retour de Ligue des champions avec une ambition claire : finir le travail. Pour ce rendez-vous crucial, Luis Enrique a convoqué un groupe de 22 joueurs, preuve que le technicien espagnol veut s’appuyer sur un collectif large et mobilisé pour résister à la pression d’Anfield.

Et sans surprise, les principales armes offensives sont bien présentes. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia figurent tous dans le groupe, de quoi offrir des garanties offensives importantes dans un match où le PSG devra gérer son avantage tout en restant dangereux. En revanche, une absence notable est à signaler : celle de Fabian Ruiz, toujours indisponible.

Un forfait qui pourrait peser dans l’équilibre du milieu parisien, notamment dans un contexte où l’intensité anglaise sera maximale. Avec deux buts d’avance, Paris aborde cette rencontre en position favorable, mais reste sous la menace d’un retour des Reds dans une enceinte réputée pour ses scénarios renversants. Dans ce contexte, le PSG devra faire preuve de maturité et de maîtrise pour valider son billet pour le dernier carré. Car à Anfield, rien n’est jamais acquis.

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